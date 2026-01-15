  • Home>
  • कम कीमत, दमदार फीचर्स! New Tata Punch से Fronx समेत 5 SUVs की बढ़ेगी टेंशन

कम कीमत, दमदार फीचर्स! New Tata Punch से Fronx समेत 5 SUVs की बढ़ेगी टेंशन

टाटा मोटर्स की नई पंच फेसलिफ्ट भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो गई है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये है. टाटा पंच अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती SUV है और यह मारुति फ्रोंक्स, हुंडई एक्सटर और टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैसर जैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है.


By: Anshika thakur | Published: January 15, 2026 4:03:10 PM IST

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
1/7

Launch & Starting Price:

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट को भारत में ₹5.59 लाख की किफायती शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे मुकाबलेदार कीमतों वाली SUVs में से एक बनाती है.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
2/7

Wide Range of Variants:

Tata Motors नई Punch को 20 अलग-अलग वेरिएंट में पेश करती है जिसमें नॉर्मल पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और CNG पावरट्रेन शामिल हैं साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प भी हैं.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
3/7

Feature-Loaded Interior & Tech:

फेसलिफ्ट मॉडल में 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED लाइटिंग, डुअल-टोन सीटें, 65W टाइप-C चार्जर और 360° कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स हैं.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
4/7

Safety & Comfort:

इसमें एयर प्यूरीफायर, सीटों के लिए अंडर-थाई सपोर्ट, टच AC कंट्रोल और बेहतर आराम और व्यावहारिकता के लिए अन्य सुधार जैसी प्रीमियम सुविधाएं शामिल हैं.

Tata Punch Facelift vs Maruti Suzuki Fronx vs Hyundai Exter vs Nissan Magnite - Photo Gallery
5/7

Competition with Other SUVs:

Maruti Suzuki Fronx (₹6.85L to ₹11.98L)
Hyundai Exter (₹5.64L to ₹9.61L)
Toyota Taisor (₹7.21L to ₹12.06L)
Nissan Magnite (₹5.62L to ₹10.76L)
Renault Kiger (₹5.76L to ₹10.34L)

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
6/7

Value Proposition:

अपनी कम शुरुआती कीमत और दमदार फीचर्स की लिस्ट के कारण, Punch फेसलिफ्ट से उन खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद है जो आप इन दूसरी SUVs को भी चुन सकते हैं.

Tata Punch Facelift - Photo Gallery
7/7

Turbo & CNG Appeal:

टर्बो पेट्रोल और CNG विकल्पों की उपलब्धता, साथ ही कई ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ, Punch की अपील को ऐसे सेगमेंट में बढ़ाती है जहां हर प्रतियोगी पावरट्रेन लचीलेपन की यह रेंज पेश नहीं करता है.

कम कीमत, दमदार फीचर्स! New Tata Punch से Fronx समेत 5 SUVs की बढ़ेगी टेंशन - Photo Gallery

