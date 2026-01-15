कम कीमत, दमदार फीचर्स! New Tata Punch से Fronx समेत 5 SUVs की बढ़ेगी टेंशन

टाटा मोटर्स की नई पंच फेसलिफ्ट भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो गई है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये है. टाटा पंच अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती SUV है और यह मारुति फ्रोंक्स, हुंडई एक्सटर और टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैसर जैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है.