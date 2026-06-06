EV लेने का प्लान है? टाटा की इस 5 स्टार सेफ्टी वाली कार पर मिल रहा ₹1.45 लाख तक का डिस्काउंट
टाटा मोटर्स जून 2026 में अपनी कई कारों पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही है. इस ऑफर के तहत, ग्राहक कंपनी की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार, टाटा पंच EV पर शानदार डील का फ़ायदा उठा सकते हैं. इस महीने पंच EV खरीदने वाले ग्राहक कुल ₹1.45 लाख तक की बचत कर सकते हैं.
Massive Discount
Tata Motors जून 2026 के दौरान Tata Punch EV पर ₹1.45 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है.
Top LR Benefits
Long Range (LR) वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जिससे कुल ₹1.45 लाख तक की बचत हो सकती है.
MR Savings
Medium Range (MR) वेरिएंट्स पर ₹1.25 लाख तक के फ़ायदे मिल रहे हैं, जबकि MR Smart वेरिएंट पर ₹95,000 तक का डिस्काउंट है.
EV Styling
Tata Punch EV में मॉडर्न, EV-स्पेसिफिक डिजाइन है जिसमें कनेक्टेड LED लाइट बार, बंद ग्रिल और सामने की तरफ चार्जिंग पोर्ट शामिल है.
Premium Cabin
इसके केबिन में प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ और वायरलेस चार्जर.
Dual Battery Options
यह EV दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. एक 25 kWh पैक जो लगभग 315 km की रेंज देता है और दूसरा 35 kWh पैक जो फुल चार्ज पर 421 km तक की रेंज देता है.
Strong Performance
अपने सेगमेंट के हिसाब से इसकी परफ़ॉर्मेंस शानदार है यह 9.5 सेकंड में 0-100 km/h की रफ़्तार पकड़ लेती है और DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिससे बैटरी लगभग 56 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है.
5-Star Safety
सेफ्टी के मामले में Punch EV को 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ESC और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. इसकी कीमत लगभग ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.