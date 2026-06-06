EV लेने का प्लान है? टाटा की इस 5 स्टार सेफ्टी वाली कार पर मिल रहा ₹1.45 लाख तक का डिस्काउंट

टाटा मोटर्स जून 2026 में अपनी कई कारों पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही है. इस ऑफर के तहत, ग्राहक कंपनी की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार, टाटा पंच EV पर शानदार डील का फ़ायदा उठा सकते हैं. इस महीने पंच EV खरीदने वाले ग्राहक कुल ₹1.45 लाख तक की बचत कर सकते हैं.