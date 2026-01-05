Tata Punch vs Rivals: स्पेसिफिकेशन में कौन मारेगा बाज़ी?

Price Range:

पंच की कीमत लगभग ₹5.5 लाख से ₹9.1 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है, जो इसे इस सेगमेंट की हैचबैक और SUVs के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाती है . यह Kiger/Magnite के फुली लोडेड टर्बो मॉडल से सस्ती है, लेकिन आमतौर पर छोटी हैचबैक से महंगी है.