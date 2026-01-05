  • Home>
  Tata Punch vs Rivals: स्पेसिफिकेशन में कौन मारेगा बाज़ी?

Tata Punch vs Rivals: स्पेसिफिकेशन में कौन मारेगा बाज़ी?

टाटा पंच जो एक माइक्रो SUV है अपने साइज़ और कीमत को देखते हुए इसके कई राइवल हैं. यह उनके मुकाबले कितनी अच्छी है? आइए पता करते हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 5, 2026 2:18:46 PM IST

Tata Punch
Positioning & Rivals:

टाटा पंच एक एंट्री-लेवल माइक्रो SUV है जिसका मकसद कॉम्पैक्ट हैचबैक और किफायती सब-4 मीटर SUV जैसे मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 Nios, रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति इग्निस और महिंद्रा KUV100 NXT से मुकाबला करना है.

Tata Punch vs Renault Kiger
Dimensions:

पंच, स्विफ्ट और ग्रैंड i10 Nios जैसी ज़्यादातर इसी कीमत वाली राइवल कारों से ज़्यादा लंबी और चौड़ी है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा दमदार लगती है, हालांकि Kiger और Magnite कुल मिलाकर ज़्यादा बड़ी हैं और उनका व्हीलबेस भी लंबा है.

Tata Punch vs Nissan Magnite
Engine & Performance:

पंच समेत ज़्यादातर राइवल्स 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी देते हैं जिनमें काफी ज़्यादा पावर/टॉर्क होता है.

Tata Punch
Punch Power Output:

पंच का 1.2 L इंजन लगभग 86 PS और 113 Nm पावर देता है, जो कई नैचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स से ज़्यादा है, लेकिन स्विफ्ट के 90 PS से थोड़ा कम है.

Tata Punch
Transmissions:

इस तुलना में ज़्यादातर कारें, जिनमें टाटा पंच, स्विफ्ट, ग्रैंड i10 निओस और इग्निस शामिल हैं, 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन देती हैं. मैग्नाइट और काइगर टर्बो वेरिएंट में CVT जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं.

Tata Punch
Features:

टाटा पंच प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेल लैंप, 360° कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है (जो कई राइवल्स के बराबर या उनसे बेहतर हैं).

Tata Punch
Price Range:

पंच की कीमत लगभग ₹5.5 लाख से ₹9.1 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है, जो इसे इस सेगमेंट की हैचबैक और SUVs के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाती है . यह Kiger/Magnite के फुली लोडेड टर्बो मॉडल से सस्ती है, लेकिन आमतौर पर छोटी हैचबैक से महंगी है.

Tata Punch vs Rivals: स्पेसिफिकेशन में कौन मारेगा बाज़ी?

