13 जनवरी को आएगी नई Tata Punch फेसलिफ्ट, जानें क्या करेगा SUV का स्टाइल और फीचर्स में धमाका!

टाटा मोटर्स 2026 की शुरुआत बड़े प्लान्स के साथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी के तहत कंपनी टाटा पंच को भी अपडेट करने जा रही है. 2021 में लॉन्च होने के बाद यह पंच के लिए पहला बड़ा अपडेट होगा.