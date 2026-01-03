  • Home>
  13 जनवरी को आएगी नई Tata Punch फेसलिफ्ट, जानें क्या करेगा SUV का स्टाइल और फीचर्स में धमाका!

13 जनवरी को आएगी नई Tata Punch फेसलिफ्ट, जानें क्या करेगा SUV का स्टाइल और फीचर्स में धमाका!

टाटा मोटर्स 2026 की शुरुआत बड़े प्लान्स के साथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी के तहत कंपनी टाटा पंच को भी अपडेट करने जा रही है. 2021 में लॉन्च होने के बाद यह पंच के लिए पहला बड़ा अपडेट होगा.


By: Anshika thakur | Published: January 3, 2026 1:52:34 PM IST

Tata Punch Facelift Nears Production - Photo Gallery
1/7

Launch Date Confirmed

टाटा मोटर्स 13 जनवरी 2026 को भारत में 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. 2021 में लॉन्च होने के बाद से पंच में यह पहला बड़ा अपडेट होगा.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
2/7

Reason for Update

यह फेसलिफ्ट टाटा की 2026 की शुरुआत एक बड़े प्रोडक्ट अपडेट के साथ करने की रणनीति का हिस्सा है ताकि पंच कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बनी रहे.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
3/7

Exterior Design Changes

अपडेटेड पंच में एक रीडिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल एक नया एयर डैम और एक रिवाइज्ड हेडलैंप डिज़ाइन (पंच EV से प्रेरित) होगा जो इसे एक नया लुक देगा.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
4/7

Profile and Wheels

हालांकि साइड सिलुएट काफी हद तक वैसा ही रहेगा, लेकिन फेसलिफ्ट में नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और नए पेंट ऑप्शन शामिल हो सकते हैं जिसमें शायद एक कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ भी शामिल हो.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
5/7

Interior Upgrades

अंदर, पंच में एक रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड लेआउट, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
6/7

Added Features

रिफ्रेश्ड मॉडल में 360-डिग्री कैमरा और ऑटो-फोल्डिंग ORVM जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं जो सुविधा और टेक्नोलॉजिकल अपील को बढ़ाएंगे.

Enter Tata Punch - Photo Gallery
7/7

Powertrain Remains Same

उम्मीद है कि फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (88 bhp, 115 Nm) और ऑप्शनल CNG सेटअप बरकरार रहेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल/AMT ट्रांसमिशन के साथ आएगा, बिना किसी बड़े मैकेनिकल बदलाव के.

13 जनवरी को आएगी नई Tata Punch फेसलिफ्ट, जानें क्या करेगा SUV का स्टाइल और फीचर्स में धमाका! - Photo Gallery

