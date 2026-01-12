नई Tata Punch Facelift लॉन्च: Smart से Accomplished+ S तक सभी वैरिएंट्स की पूरी जानकारी
पंच ने SUV सेगमेंट में टाटा की स्थिति को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है. फेसलिफ्ट के साथ टाटा साफ तौर पर पंच को फ्रेश, फीचर-रिच और रिलेवेंट बनाए रखने की कोशिश कर रही है.
Launch & Variants:
टाटा मोटर्स 13 जनवरी 2026 को भारत में पंच फेसलिफ्ट को छह वेरिएंट में लॉन्च करेगी स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ S, जो पूरी लाइनअप में अलग-अलग खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे.
Base “Smart” Features & Safety:
एंट्री-लेवल स्मार्ट वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, LED हेडलैंप, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), इको और सिटी ड्राइव मोड, रिमोट कीलेस एंट्री और iTPMS मिलते हैं जो इस सेगमेंट के लिए सेफ्टी और ज़रूरी फीचर्स का एक मज़बूत सेट है.
Comfort in Pure:
इससे ऊपर, प्योर वेरिएंट में बेहतर रोज़ाना के कम्फर्ट के लिए रियर AC वेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, सेंट्रल आर्मरेस्ट, रियर डिफॉगर और डे-नाइट IRVM मिलते हैं.
Tech in Pure+:
और ऊपर, पंच फेसलिफ्ट के प्योर+ वेरिएंट को 8″ HD टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, HD रिवर्स कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, USB-C फास्ट चार्जर और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ एक मॉडर्न टच मिलता है.
Adventure’s Convenience & Tech:
एडवेंचर ट्रिम 360° कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर/वॉशर और 15″ स्टाइल वाले पहियों के साथ सुविधा और टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाता है.
Premium Accomplished:
अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में, फेसलिफ्ट LED DRLs और LED टेललैंप, 16″ अलॉय व्हील्स, 10.25″ इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सीटों और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल के साथ और भी प्रीमियम हो जाता है जो एक प्रीमियम हैचबैक अनुभव के करीब है.
Top-Spec Accomplished+ S & Rivals:
टॉप-एंड अकम्प्लिश्ड+ S वेरिएंट लगभग हर फीचर से लैस है जिसमें कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED फॉग लैंप, वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM और iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं. पंच फेसलिफ्ट का मुकाबला मुख्य रूप से Hyundai Exter जैसे प्रतिद्वंद्वियों से होने की उम्मीद है और इसकी कीमत Maruti Suzuki Swift जैसी प्रीमियम हैचबैक के साथ ओवरलैप होगी.