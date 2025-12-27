टाटा हैरियर पेट्रोल में माइलेज का जलवा, सफारी ने तोड़ा 216 km/h का रिकॉर्ड!

टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी ऑफिशियल लॉन्च से पहले अपनी हैरियर और सफारी SUV के नए पेट्रोल-पावर्ड वर्जन पेश किए हैं. दोनों मॉडल में कंपनी का लेटेस्ट 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जिसका नाम हाइपरियन है जिसे हाल ही में बिल्कुल नई सिएरा के साथ पेश किया गया था.