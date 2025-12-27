  • Home>
टाटा हैरियर पेट्रोल में माइलेज का जलवा, सफारी ने तोड़ा 216 km/h का रिकॉर्ड!

टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी ऑफिशियल लॉन्च से पहले अपनी हैरियर और सफारी SUV के नए पेट्रोल-पावर्ड वर्जन पेश किए हैं. दोनों मॉडल में कंपनी का लेटेस्ट 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जिसका नाम हाइपरियन है जिसे हाल ही में बिल्कुल नई सिएरा के साथ पेश किया गया था.


By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 1:54:24 PM IST

Tata Harrier - Photo Gallery
1/7

Petrol Versions Introduced

टाटा मोटर्स ने ऑफिशियल लॉन्च से पहले भारत में नई पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी SUV को पेश किया है जिनमें लेटेस्ट 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है.

Tata Safari - Photo Gallery
2/7

NATRAX Performance Test

दोनों SUV को कंट्रोल्ड माहौल में उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दिखाने के लिए इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (NATRAX) में टेस्ट किया गया.

Tata Harrier - Photo Gallery
3/7

Harrier Mileage Record

टाटा हैरियर पेट्रोल ने टेस्टिंग के दौरान 25.9 kmpl का शानदार माइलेज दिया जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर भारत में मैनुअल ट्रांसमिशन वाली पेट्रोल SUV द्वारा दर्ज की गई सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के रूप में मान्यता दी है.

Tata Safari - Photo Gallery
4/7

Safari Top Speed

दोनों SUVs में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो लगभग 170 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.

Tata Safari - Photo Gallery
5/7

Fuel Efficiency Figures

कंट्रोल्ड टेस्ट में, टाटा सफारी पेट्रोल ने 216 kmph की टॉप स्पीड हासिल की जो नए इंजन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्षमताओं को दिखाती है.

Tata Harrier - Photo Gallery
6/7

Engine Specs

दोनों SUVs में 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो लगभग 170 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.

Tata Harrier - Photo Gallery
7/7

Controlled Conditions Caveat

टाटा मोटर्स ने बताया कि ये नतीजे कंट्रोल्ड टेस्टिंग कंडीशंस में हासिल किए गए हैं और रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग परफॉर्मेंस से अलग हो सकते हैं.

