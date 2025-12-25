फ्यूचर की झलक: Tata Avinya EV में मिलेगा Gen 3 प्लेटफॉर्म, जानें डिज़ाइन और लॉन्च डेट
Launch Timeline
टाटा मोटर्स 2026 के आखिर तक भारत में अविन्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसके साथ ही वह प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री करेगी.
New Premium Brand
अविन्या को टाटा मोटर्स के अंदर एक अलग प्रीमियम EV ब्रांड के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसका अपना डेडिकेटेड सेल्स और सर्विस इकोसिस्टम होगा.
Gen 3 EV Platform
यह EV रेंज टाटा के बिल्कुल नए Gen 3 स्केटबोर्ड-स्टाइल EV प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसे मौजूदा ICE प्लेटफॉर्म से अडैप्ट करने के बजाय खास तौर पर बैटरी-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Design & Interior
उम्मीद है कि अविन्या में एक फ्यूचरिस्टिक, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन होगा, जिसमें ज़्यादा केबिन स्पेस के लिए फ्लैट फ्लोर, सस्टेनेबल मटीरियल और आराम पर लाउंज जैसा फोकस होगा.
Performance Capabilities
नए प्लेटफ़ॉर्म का मकसद लंबी ड्राइविंग रेंज, अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग और बेहतर सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन के साथ-साथ बेहतर स्ट्रक्चरल एफ़िशिएंसी और फ़्लेक्सिबल कंपोनेंट पैकेजिंग को सपोर्ट करना है.
Premium Features
रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), OTA अपडेट और हाई-रेंज कैपेबिलिटी जैसे फीचर्स होंगे—संभावित रूप से 500 km से ज़्यादा की रेंज और 30 मिनट से कम समय में फास्ट DC चार्जिंग.
Bigger EV Strategy
अविन्या लॉन्च टाटा मोटर्स के बड़े EV रोडमैप का हिस्सा है, जिसमें FY2030 तक पांच नए EV नेमप्लेट जोड़ने के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और प्रीमियम पोजिशनिंग शामिल है.