फ्यूचर की झलक: Tata Avinya EV में मिलेगा Gen 3 प्लेटफॉर्म, जानें डिज़ाइन और लॉन्च डेट

Gen 3 EV Platform

यह EV रेंज टाटा के बिल्कुल नए Gen 3 स्केटबोर्ड-स्टाइल EV प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसे मौजूदा ICE प्लेटफॉर्म से अडैप्ट करने के बजाय खास तौर पर बैटरी-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिज़ाइन किया गया है.