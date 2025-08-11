  • Home>
  अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई

जब आप किसी नए शहर में घूमने जाते हैं, तो वहां के मशहूर स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना जरूरी हो जाता है। यह न केवल आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको उस जगह की असली पहचान से भी याद दिलाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में मिलने वाले ये स्ट्रीट फूड अपने-अपने मसालों, पकाने के तरीकों और लोकल टच के लिए मशहूर हैं। तो चलिए, आज हम आपको कराते हैं एक स्वाद भरी सैर, जहां हर स्टॉप पर मिलेगा कुछ नया और लाजवाब

By: Komal Kumari Last Updated: August 11, 2025 17:36:27 IST
DelhiHeaven of Chaat and Golgappa
दिल्ली ( Delhi, Heaven of Chaat and Golgappa)

दिल्ली की गलियां अपने चटपटे स्वाद के लिए जानी जाती हैं। यहां की आलू-टिक्की चाट, दही-भल्ला और मसालेदार गोलगप्पे हर किसी की पहली पसंद होते हैं। चांदनी चौक से लेकर कनॉट प्लेस तक, हर नुक्कड़ पर आपको कोई न कोई चाट वाला मिल ही जाएगा।

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
मुंबई ( वड़ा पाव का असली घर)

मुंबई का वड़ा पाव सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि यहां के लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। गरमा-गरम आलू वड़ा, मुलायम पाव और खास लहसुन की चटनी , ये कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब होता है।

Amritsar Amritsari Kulcha and Lassi
अमृतसर (अमृतसरी कुलचा और लस्सी)

अमृतसर के कुलचे और लस्सी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तंदूर में पके हुए कुरकुरे कुलचे, आलू या गोभी की भरपूर स्टफिंग और ऊपर से मक्खन की मोटी परत साथ में मीठी, मलाईदार लस्सी का गिलास पीते ही दिल खुश हो जाता है।

Kolkata Phuchka and Kathi Rolls
कोलकाता ( फुचका और काठी रोल)

कोलकाता का फुचका, जिसे बाकी जगह गोलगप्पा कहा जाता है, यहां के लोगों का फेवरेट स्नैक है। इसका पानी खास मसालों और उबले आलू के मिश्रण से बनता है, जो इसे बाकी शहरों के मुकाबले अलग स्वाद देता है।

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
इंदौर (पोहा-जलेबी का अनोखा मेल)

इंदौर की सुबह की शुरुआत होती है पोहा और जलेबी से। हल्के-फुल्के, फुल्के पोहे पर सेव और नींबू का टॉपिंग, साथ में गरमा-गरम, मीठी जलेबी, यह कॉम्बिनेशन जितना अनोखा है, उतना ही स्वादिष्ट भी।

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
हैदराबाद (बिरयानी और इरानी चाय)Hyderabad ( Biryani and Irani Chai)

हैदराबाद की बिरयानी का नाम सुनते ही हर खाने के शौकीन का दिल धड़कने लगता है। केसर, मसाले, मुलायम मटन या चिकन और सुगंधित चावल । साथ में इरानी चाय का गाढ़ा और मीठा स्वाद इसे और भी खास बना देता है। चारमीनार के पास की गलियों में बैठकर यह कॉम्बिनेशन खाने।

Disclaimer
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery

अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई - Photo Gallery
