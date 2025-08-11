अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो Delhiके मसालेदार गोलगप्पों से लेकर Hyderabad की बिरयानी तक जरूर करें ट्राई

जब आप किसी नए शहर में घूमने जाते हैं, तो वहां के मशहूर स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना जरूरी हो जाता है। यह न केवल आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको उस जगह की असली पहचान से भी याद दिलाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में मिलने वाले ये स्ट्रीट फूड अपने-अपने मसालों, पकाने के तरीकों और लोकल टच के लिए मशहूर हैं। तो चलिए, आज हम आपको कराते हैं एक स्वाद भरी सैर, जहां हर स्टॉप पर मिलेगा कुछ नया और लाजवाब