AP Dhillon से पहले Ahaan Panday के साथ भी कर चुकी रोमांस, यहां जानें तारा सुतरिया के 5 बड़े विवाद

AP Dhillon से पहले Ahaan Panday के साथ भी कर चुकी रोमांस, यहां जानें तारा सुतरिया के 5 बड़े विवाद
Tara Sutaria AP Dhillon Kissing: आदर से ब्रेकअप के दर्द के बारे में पब्लिकली बात करने के बाद, तारा को अपने बॉयफ्रेंड वीर पहारिया के साथ देखा गया है, और उन्होंने AP ढिल्लों के साथ स्टेज पर भी एक पल शेयर किया, जिससे ऑनलाइन काफी चर्चा हुई. उनके कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जिसमें प्रिंसेस डायना से इंस्पायर्ड “रिवेंज ड्रेस” भी शामिल है, और अहान पांडे जैसे पुराने अफवाह वाले रोमांस के साथ उनके कनेक्शन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जो एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव को दिखाते हैं.
तारा सुतारिया का टूटा दिल
तारा सुतारिया ने आदर जैन के साथ 2023 में हुए ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की, और माना कि इससे उन्हें "बहुत दुख हुआ." आदर के अपनी बचपन की दोस्त अलेखा आडवाणी से शादी करने के बाद यह ब्रेकअप मीडिया की सुर्खियों में आया, जिससे उनके लंबे समय के रिश्ते का अंत हो गया.
तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों क कॉन्सर्ट
तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहारिया एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में शामिल हुए, जहाँ तारा ने सिंगर के साथ स्टेज पर डांस किया. एपी ढिल्लों के एक शरारती गले लगने और गाल पर किस करने से फैंस के बीच हलचल मच गई, और उस पल वीर पहारिया थोड़े असहज दिखे.
तारा सुतारिया और उसकी "रिवेंज ड्रेस"
2025 की शुरुआत में, आदर जैन की शादी और विवादित "टाइमपास" कमेंट के कुछ ही समय बाद, तारा सुतारिया ने एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस और स्लीक नेकलाइन में सबका ध्यान खींचा. फैंस ने उनके इस लुक को मॉडर्न "रिवेंज ड्रेस" बताया, जो ब्रेकअप के बाद कॉन्फिडेंस और ताकत का प्रतीक था.
आदर जैन ने “टाइमपास” वाले बयान से हंगामा खड़ा कर दिया
आलेखा आडवाणी की शादी में टोस्ट के दौरान तारा सुतारिया के साथ अपने पिछले रिश्ते को “टाइम पास” कहने पर आदर जैन को आलोचना का सामना करना पड़ा. फैंस ने ऑनलाइन उनके कमेंट की आलोचना की, तारा का बचाव किया और उनके असंवेदनशील शब्दों की निंदा की.
तारा सुतारिया और अहान पांडे का रोमांस
तारा सुतारिया और अहान पांडे ने अपने कथित टीनएज रोमांस के नॉस्टैल्जिक पल शेयर किए हैं. एक वायरल थ्रोबैक फोटो और अहान के डेब्यू सॉन्ग 'सैयारा' के लिए तारा की तारीफ ने फैंस को बॉलीवुड में उनके पुराने कनेक्शन और चल रहे सपोर्ट की झलक दी है.