AP Dhillon से पहले Ahaan Panday के साथ भी कर चुकी रोमांस, यहां जानें तारा सुतरिया के 5 बड़े विवाद

Tara Sutaria AP Dhillon Kissing: आदर से ब्रेकअप के दर्द के बारे में पब्लिकली बात करने के बाद, तारा को अपने बॉयफ्रेंड वीर पहारिया के साथ देखा गया है, और उन्होंने AP ढिल्लों के साथ स्टेज पर भी एक पल शेयर किया, जिससे ऑनलाइन काफी चर्चा हुई. उनके कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जिसमें प्रिंसेस डायना से इंस्पायर्ड “रिवेंज ड्रेस” भी शामिल है, और अहान पांडे जैसे पुराने अफवाह वाले रोमांस के साथ उनके कनेक्शन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जो एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव को दिखाते हैं.