Bigg Boss 19 में एंट्री लेने वाली Tanaya Mittal कौन हैं और क्या करती हैं?
Tanya Mittal Bigg Boss Contestant : जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेस वुमन के रूप में मशहूर तान्या मित्तल ने धमाकेदार अंदाज में बिग बॉस 19 में एंट्री ली है। जानते हैं कैसा रहा उनका बिग बॉस 19 तक का सफर।
आखिर कौन है तान्या मित्तल
तान्या मित्तल जिन्होंन इस बार इंडिया का सबसे मशहूर शो बिग बॉस 19 में एंट्री ली है, मशहूर इन्फ्लुएंसर और सिर्फ 500 रुपये से बिजनेस शुरू करने वाली बिजनेस वुमन भी हैं, जो अपने लोगो को इंस्पायर करती हैं।
तान्या मित्तल कैसे हुई फेमस
तान्या मित्तल ने अपने बिजनेस शुरू करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी शुरू किया था, लेकिन शुरू में वह ज्यादा फेमस नहीं थीं। लेकिन 2019 में जब वह प्रयागराज गईं थीं, उसी दौरान कुंभ मेले में उनकी वीडियो वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और कई अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज वह बिग बॉस जैसे बड़े शो का हिस्सा बन पाईं हैं।
तान्या मित्तल का मॉडलिंग की कहानी
तान्या मित्तल न सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि वह एक मॉडल भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 में ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और वहां मिस एशिया 2018, मिस टूरिज्म यूनिवर्स इंडिया, और मिस ब्यूटीफुल स्माइल 2018 का खिताब जीता है।
तान्या मित्तल की बिग बॉस में एंट्री
तान्या मित्तल ने बिग बॉस में एंट्री ली है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस प्रोडक्शन ने तनया मित्तल की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें इस शो के लिए अप्रोच किया है।
तान्या मित्तल ने बिग बॉस में एंट्री लेते हैं सलमान खान क्या पूछा सवाल
तनया मित्तल ने बिग बॉस में एंट्री लेते ही सलमान खान से सवाल किया, हमेशा आपका प्यार अधूरा क्यों रह जाता है,आते ही तनया ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले शो में क्या होता है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.