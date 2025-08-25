Bigg Boss 19 में एंट्री लेने वाली Tanaya Mittal कौन हैं और क्या करती हैं?

तान्या मित्तल कैसे हुई फेमस

तान्या मित्तल ने अपने बिजनेस शुरू करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी शुरू किया था, लेकिन शुरू में वह ज्यादा फेमस नहीं थीं। लेकिन 2019 में जब वह प्रयागराज गईं थीं, उसी दौरान कुंभ मेले में उनकी वीडियो वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और कई अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज वह बिग बॉस जैसे बड़े शो का हिस्सा बन पाईं हैं।