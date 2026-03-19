कभी ईमरान हाश्मी के साथ किया सबसे वल्गर सीन, अचानक पर्दे से हुई गायब, आत्माएं भी लगी थी दिखने

Tanushree Dutta Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता 19 मार्च को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. उनकी जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रहस्यमयी एक्सपीरिएंस, विवाद और आध्यात्मिक सफर ने भी उन्हें सुर्खियों में रखा. आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें.