  • कैमरे के सामने Taniya Chatterjee ने उतार फेंके कपड़े, ब्रा-पेंटी पहन दिए सेक्सी पोज, करी बेशर्मी की सारी हदें की पार

कैमरे के सामने Taniya Chatterjee ने उतार फेंके कपड़े, ब्रा-पेंटी पहन दिए सेक्सी पोज, करी बेशर्मी की सारी हदें की पार

Taniya Chatterjee Bold Pictures: तानिया चटर्जी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एडल्ट फिल्मों में काम किया हैं , अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं और अपने अतरंगी और बोल्ड फैशन सेन्स की वजह से ट्रोल होती हैं।  तानिया देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट हैं। आजकल उनका एक फोटोशूट काफी ज्यादा चर्चा में बना हैं जिसमे वो अपनी सेक्सी अदाओं से सभी को घयाल और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 17, 2025 13:01:44 IST
1/7

ब्लैक बिकिनी और भीगे बालों में तानिया दिखी हॉट

तानिया चटर्जी का यह लुक उनकी कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन को दिखा रहा हैं। ब्लैक बिकिनी पहने तानिया कैमरे को पोज देती नजर आ रही हैं , उनका यह पोज देख ऐसा लगता हैं की फैंस के साथ-साथ कैमरामैन तक शर्म से लाल हो जायेंगे।

2/7

तानिया ने लाल बिकिनी में लगा दी आग

लाल बिकिनी में तानिया चटर्जी का हर मूव किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हैं। उनकी कर्वी बॉडी, गीले बाल और बेबाक अंदाज दिलों में आग लगाने के लिए काफी हैं।

3/7

एक्ट्रेस ने ब्लैक कट-आउट पहन किया सभी को घायल

ब्लैक कट-आउट ड्रेस में तानिया चटर्जी का हर एक मूव किसी को भी बेहोश कर देने वाला है। उनके कर्व्स, डीप नेक और स्ट्रैपी लुक कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस और सभी को कुछ ही मिनटों में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं।

4/7

डेनिम ब्रालेट और ओपन शर्ट में तानिया चटर्जी का बोल्ड अंदाज

डेनिम ब्रालेट पर चमचमाते स्टोन्स और ऊपर से कैज़ुअल ओपन शर्ट तानिया चटर्जी का ये लुक उन्हें खूबसूरत और हॉटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है।

5/7

ब्लेजर में दिखा तानिया का बेबाक स्टाइल

इस तस्वीर में तानिया ने ब्लैक ब्लेजर को बिना इनर वियर के कैरी किया हैं और इस लुक में तानिया बेहद सेक्सी नजर आ रही हैं। तानिया चटर्जी के फैंस उनके बोल्ड और बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

6/7

तानिया ब्लैक ब्रा में दिखी बेहद हॉट

इस फोटो में तानिया चटर्जी अपने ब्लैक ब्रा और रंग-बिरंगे रोब में सेक्सी पोज दे रही हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता हैं मानो खुद में ही एक अनोखा जादू सभी पर चला रही हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

