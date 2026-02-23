  • Home>
  • Gallery»
  • SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें

SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें

Tamil Nadu SIR: इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुए स्पेशल वोटर री-इंस्पेक्शन (SIR) के बाद तमिलनाडु की फ़ाइनल वोटर लिस्ट सोमवार को ऑफिशियली जारी कर दी गई है. तमिलनाडु में SIR में बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए है. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने पूरे राज्य में ज़िले के हिसाब से डेटा जारी करना शुरू कर दिया है.


By: Mohammad Nematullah | Published: February 23, 2026 4:10:37 PM IST

Follow us on
Google News
How many total voters are there in Tamil Nadu now - Photo Gallery
1/6

तमिलनाडु में अब कुल कितना वोटर्स?

तमिलनाडु की चीफ इलेक्शन ऑफिसर, अर्चना पटनायक, चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ये आंकड़े पेश की है. SIR के बाद वोटर लिस्ट से 9,737,831 नाम हटाए गए है. इन नामों को हटाने के साथ तमिलनाडु में अब कुल वोटर्स की संख्या 54.3 मिलियन हो गई है.

You Might Be Interested In
Which form needs to be applied - Photo Gallery
2/6

कौन-सा फॉर्म अप्लाई करना होगा?

इलेक्शन अधिकारियों ने साफ किया कि हटाए गए नामों में एक बड़ा हिस्सा उन वोटर्स का है जिनकी मौत हो चुकी है. अलग-अलग वजहों से हटाए गए 6.6 मिलियन नामों में से एलिजिबल लोगों को फ़ॉर्म 6 के जरिए फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा. इस प्रोसेस से एलिजिबल वोटर्स, जिनमें नए एलिजिबल वोटर्स भी शामिल हैं, को रिवाइज़्ड लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा.

Notice issued - Photo Gallery
3/6

नोटिस किया जारी

इसके अलावा 1,243,363 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है. जिनके नाम गलत था, उन्हें वोटिंग लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए तय समय के अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करने का भी निर्देश दिया गया था.

You Might Be Interested In
Why was it removed - Photo Gallery
4/6

क्यों हटाया गया?

रिवीजन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के 30 जनवरी के निर्देश का भी पालन किया गया है. जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी किया गया था, जिसमें यह जरूरी था कि अलग-अलग या अलग-अलग जानकारी के कारण हटाए गए नामों को हटाने के कारणों के साथ पब्लिक में जारी किया कर दिया गया है.

How many days did you get the chance - Photo Gallery
5/6

कितने दिनों का मौका मिला

ये लिस्ट ग्राम पंचायत ऑफिस पब्लिक जगहों, ब्लॉक और सबडिवीजन ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में जारी की गईं है. प्रभावित लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करने या क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए 10 दिन का मौका दिया गया है.

You Might Be Interested In
What percentage of voters turned away - Photo Gallery
6/6

कितने प्रतिशत वोटर्स हटे?

इस बीच SIR के दूसरे फेज के दौरान नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 8 प्रतिशत वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. 14 फरवरी को पब्लिश हुई पुडुचेरी की फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 944,211 वोटर दर्ज हुआ था.

Tags:
check name voter list ChennaiChennai electoral rollelection commission voter rollTamil Nadu SIR updateTamil Nadu voter list 2026
SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें - Photo Gallery
SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें - Photo Gallery
SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें - Photo Gallery
SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें - Photo Gallery