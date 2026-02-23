SIR के बाद तमिलनाडु की अंतिम वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 74 लाख नाम हुए गायब; जानें अपना नाम कैसे चेक करें

कौन-सा फॉर्म अप्लाई करना होगा?

इलेक्शन अधिकारियों ने साफ किया कि हटाए गए नामों में एक बड़ा हिस्सा उन वोटर्स का है जिनकी मौत हो चुकी है. अलग-अलग वजहों से हटाए गए 6.6 मिलियन नामों में से एलिजिबल लोगों को फ़ॉर्म 6 के जरिए फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा. इस प्रोसेस से एलिजिबल वोटर्स, जिनमें नए एलिजिबल वोटर्स भी शामिल हैं, को रिवाइज़्ड लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा.