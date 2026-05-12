क्रिश्चियन नाम से लेकर नमाज़ की टोपी तक, आखिर क्या है थलापति विजय का असली धर्म?

CM Vijay Religion: तमिलनाडु के नए सीएम और एक्टर जोसेफ विजय चन्द्रशेखर एक बार सुर्खियों में हैं. लेकिन, इस बार चर्चा किसी फिल्म या राजनीति को लेकर नहीं है. दरअसल, शपथ समारोह में विजय की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया. जिससे लोगों के मन में उनके धर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं. किसी को उनकी कलाई पर बंधा कलावा नजर आया तो किसी को कड़ा दिखाई दिया. खास बात यह है कि, विजय कभी मंदिर में तिलक लगाए नजर आते हैं, तो कभी चर्च में दिखाई देते हैं. वह दरगाह और नमाज में भी शामिल हो चुके हैं. अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर थलापति विजय किस धर्म को मनाते हैं?