क्रिश्चियन नाम से लेकर नमाज़ की टोपी तक, आखिर क्या है थलापति विजय का असली धर्म?
CM Vijay Religion: तमिलनाडु के नए सीएम और एक्टर जोसेफ विजय चन्द्रशेखर एक बार सुर्खियों में हैं. लेकिन, इस बार चर्चा किसी फिल्म या राजनीति को लेकर नहीं है. दरअसल, शपथ समारोह में विजय की कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया. जिससे लोगों के मन में उनके धर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं. किसी को उनकी कलाई पर बंधा कलावा नजर आया तो किसी को कड़ा दिखाई दिया. खास बात यह है कि, विजय कभी मंदिर में तिलक लगाए नजर आते हैं, तो कभी चर्च में दिखाई देते हैं. वह दरगाह और नमाज में भी शामिल हो चुके हैं. अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर थलापति विजय किस धर्म को मनाते हैं?
क्या है थलापति विजय का असली धर्म?
ईसाई नाम से लेकर नमाज की टोपी तक... तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय चंद्रशेखर से जटिल व्यक्तित्व इस समय किसी का राजनीति में नहीं होगा. 10 मई को उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें उनकी कलाई पर कलावा और सिख कड़ा था. जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई कि विजय किस धर्म में मानते हैं. हालांकि, अब तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि विजय ने जो धागा बांधा था वह हिंदू परंपरा का कलावा था या कुछ और. वहां कड़े को लेकर भी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया.
नाम बयां करती है पूरी कहानी
जोसेफ विजय का नाम पूरी कहानी बयां करता है. विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था. विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ईसाई हैं, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर हिंदू. उनके घर में धर्म को लेकर कोई सीमाएं नहीं है. पिता की ईसाई आस्था और मां की हिंदू परंपराओं का मिश्रण विजय को बचपन से ही सभी धर्म के प्रति सम्मान सिखाता रहा है. उनकी बहन विद्या की कम उम्र में मृत्यु के बाद परिवार की आस्था और भी गहरी होती चली गई.
कड़ा के पीछे का रहस्य
कई सालों से विजय अपने हाथ में कड़ा पहनते नजर आ रहे हैं. जिसे अधिकतर लोग सिख आस्था से जोड़ कर देखते हैं. मास्टर फिल्म के बाद यह कड़ा काफी वायरल हुआ था. अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स साइट्स पर 'थलापति विजय मास्टर मूवी कड़ा- प्योर पंजाबी स्टाइल के नाम से हुबहू बिकने लगे. हालांकि, विजय या उनकी टीम ने कभी इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया.
कलावा के पीछे का रहस्य
शपथ ग्रहण के दौरान नजर आए कलावा ने चर्चा और बढ़ा दी है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे हिंदू रक्षासूत्र बताया गया है. हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. लेकिन, विजय कई बार हिंदू मंदिर में पूजा करते नजर आए हैं. वह तिलक लगाए और रुद्राक्ष की माला पहने भी नजर आ चुके हैं.
साईं बाबा में गहरी आस्था
विजय को साईं बाबा के दरबार में कई बार देखा गया है. दरअसल, विजय की मां शोभा साईं बाबा की भक्त हैं. विजय ने चेन्नई के कोरट्टूर में साईं बाबा मंदिर बनाने में भी मदद की थी.
यीशु मसीह में भी है विश्वास
पिता एस.ए. चंद्रशेखर ईसाई हैं. उनके नाम के साथ जोसेफ जुड़ा हुआ है. उनकी आस्था यीशु मसीह से भी बचपन से ही जुड़ी. पिता के साथ चर्च जाकर प्राथना करने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर आज भी इसे जारी रखे हुए हैं.
तमिलनाडु के नए सीएम
थलापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बहुआयामी धार्मिक छवि को लेकर चर्चा में हैं. पुराने इंटरव्यू में विजय खुद को ‘स्पिरिचुअल’ बता चुके हैं. उनका कहना है कि वे चर्च, मंदिर और दरगाह—तीनों जगह जाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. क्रिश्चियन नाम, हिंदू परंपराओं से जुड़ाव, हाथ में सिख कड़ा और मुस्लिम कार्यक्रमों में सक्रिय मौजूदगी उनकी अलग पहचान बनाती है. धर्म आधारित राजनीति के दौर में विजय का यह समावेशी रवैया उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा करता है.