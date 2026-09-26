Shaam: जब लॉकडाउन में एक्टर के घर पहुंची पुलिस… रात के सन्नाटे में चलता था ये गंदा खेल; मौके से क्या-क्या किया था जब्त?

Actor Shaam Gambling Case: साल 2020 का लॉकडाउन का वक्त, बाहर सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी. इसी दौरान तमिल एक्टर शाम के चेन्नई स्थित फ्लैट में पुलिस ने छापा मारा. आरोप था कि वहां देर रात जुए का खेल चल रहा था. पुलिस ने शाम समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था.