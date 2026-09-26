Shaam: जब लॉकडाउन में एक्टर के घर पहुंची पुलिस… रात के सन्नाटे में चलता था ये गंदा खेल; मौके से क्या-क्या किया था जब्त?
Actor Shaam Gambling Case: साल 2020 का लॉकडाउन का वक्त, बाहर सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी. इसी दौरान तमिल एक्टर शाम के चेन्नई स्थित फ्लैट में पुलिस ने छापा मारा. आरोप था कि वहां देर रात जुए का खेल चल रहा था. पुलिस ने शाम समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था.
पुलिस को मिली थी एक्टर शाम के घर जुए की सूचना
पुलिस को नुंगमबक्कम इलाके में एक फ्लैट में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारा. यह फ्लैट एक्टर शाम का बताया गया. जहां पुलिस ने शाम समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था.
एक्टर शाम के घर देर रात चलता था कथित जुआ खेल
पुलिस की जांच में सामने आया था कि यह कथित जुआ क्लब लॉकडाउन के दौरान चल रहा था और गतिविधियां रात करीब 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होती थीं. पुलिस ने मौके से जुए में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की.
एक्टर शाम के फ्लैट से क्या-क्या मिला?
पुलिस ने एक्टर शाम के फ्लैट से गेम बोर्ड, जुए के टोकन और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद किए जाने की बात कही थी.
शाम समेत कई लोगों पर हुआ केस
छापेमारी के बाद एक्टर शाम और वहां मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने टोकन के जरिए कथित जुए के तरीके की भी जांच शुरू की थी.
कैसे मिली शाम और बाकियों को जमानत?
पुलिस कार्रवाई के बाद शाम समेत पकड़े गए लोगों को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया था. F-3 नुंगमबक्कम पुलिस ने केस दर्ज किया था और बाद में सभी को बेल मिल गई. यह मामला जुलाई 2020 का है.