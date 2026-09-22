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तमन्ना-सिद्धार्थ की ‘द वन’ ही नहीं, 24-25 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देंगी ये फिल्में; देखें लिस्ट

Movies Releasing in Theatre on 24-25 September: ये हफ्ता फिल्मों के दीवानों के लिए बेहद खास होने वाला है. 24 और 25 सितंबर को कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज होंगी. इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ के अलावा भी कई फिल्में शामिल हैं. चलिए जानते हैं उनके नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 22, 2026 4:18:55 PM IST

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द पैराडाइज

साउथ सुपरस्टार नानी अभिनीत तेलुगू फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में नानी के अलावा मोहन बाबू, राघव जुयाल, संपूर्नेश बाबू, सोनाली कुलकर्णी भी नजर आएंगे.

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द वन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है.

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महाकाव्य श्री रामायण कथा: श्री राम की

'महाकाव्य श्री रामायण कथा: श्री राम की' फिल्म भी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अंजलि अरोड़ा ने माता सीता का किरदार निभाया है. फिल्म के टीजर और ट्रेलर को लेकर इसे काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कैसी होती है.

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ओए चिल मार

कॉमेडी फिल्म 'ओए चिल मार' भी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है. यह फिल्म चार दोस्तों की कहानी पर बेस्ड है जिनके डार्क सीक्रेट सामने आते हैं.

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लेनिन पांडियन

तमिल फिल्म 'लेनिन पांडियन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की कहानी माफिया और उनके कारण किसानों की जिंदगी पर पड़ने वाले बुरे असर के इर्द-गिर्द घूमती है.

Tags:
Movies Releasing on 24 and 25th septemberthe paradisethe vvaan
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