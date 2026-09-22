तमन्ना-सिद्धार्थ की ‘द वन’ ही नहीं, 24-25 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देंगी ये फिल्में; देखें लिस्ट

Movies Releasing in Theatre on 24-25 September: ये हफ्ता फिल्मों के दीवानों के लिए बेहद खास होने वाला है. 24 और 25 सितंबर को कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज होंगी. इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ के अलावा भी कई फिल्में शामिल हैं. चलिए जानते हैं उनके नाम.