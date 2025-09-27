क्या सचमुच बासी थूक से ठीक होते हैं पिंपल्स? जाने Tamannaah Bhatia के स्किन हैक की सच्चाई
Tamannaah Bhatia Pimple Hack : तमन्ना भाटिया का एक अनोखा ब्यूटी हैक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पिंपल्स को ठीक करने के लिए सुबह की बासी थूक लगाने की सलाह दी है. उनका कहना है कि यह दादी-नानी का नुस्खा है और उन्होंने खुद इससे फायदा पाया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह की लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जिसमें हल्के एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यह पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कुछ हद तक मार सकता है. आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से.
तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia Pimple Hack) का वायरल ब्यूटी हैक
तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक स्किन हैक शेयर किया, जिसमें उन्होंने पिंपल्स को ठीक करने के लिए सुबह की बासी थूक का इस्तेमाल करने की सलाह दी. यह टिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इसके बारे में खूब चर्चा करने लगे.
बासी थूक में मौजूद लाइसोजाइम क्या करता है?
सुबह की लार में एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं. यह एंजाइम हल्का एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है और त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि पुराने जमाने में लोग इसे घरेलू इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते थे.
हर किसी पर असरदार क्यों नहीं है यह तरीका?
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर इंसान की लार में मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम्स अलग-अलग होते हैं. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति पर यह तरीका असर कर सकता है जबकि दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं. जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें पहले से स्किन इंफेक्शन की समस्या रहती है, उनके लिए यह उपाय नुकसानदायक साबित हो सकता है.
बासी थूक से होने वाले खतरे
चेहरे पर बासी थूक लगाने से कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहले, इसमें मौजूद बैक्टीरिया स्किन पर इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं. इससे पिंपल्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं और उनमें लालिमा या सूजन आ सकती है. जिनकी स्किन सेंसेटिव है, उन्हें रैशेज, खुजली और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
पिंपल्स के असली कारण
पिंपल्स केवल बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे – हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन, गलत खानपान, स्ट्रेस और हाइजीन की कमी. किशोरावस्था और युवावस्था में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स ज्यादा निकलते हैं.
पिंपल्स पर घरेलू उपाय कब अपनाने चाहिए?
घरेलू नुस्खे तभी असरदार होते हैं जब पिंपल्स हल्के हों और बहुत ज्यादा गंभीर न हों. अगर पिंपल्स लगातार बढ़ रहे हैं, दर्द कर रहे हैं या उनमें पस भर रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए..
मेडिकल ट्रीटमेंट
जहां बासी थूक को लोग दादी-नानी के नुस्खे के तौर पर देखते हैं, वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा सुरक्षित और असरदार होता है.
पिंपल्स से बचने के सही उपाय
पिंपल्स से बचने के लिए स्किन को साफ रखना बेहद जरूरी है. दिन में दो बार हल्के फेस वॉश से चेहरा धोना, ज्यादा ऑयली फूड से बचना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत फायदेमंद है.
एक्सपर्ट की राय
हर स्किन अलग टाइप की होती है, इसलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है.
क्या अपनाना चाहिए बासी थूक का नुस्खा?
तमन्ना भाटिया का यह ब्यूटी हैक लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है लेकिन इसे आंख मूंदकर अपनाना सही नहीं है. बासी थूक में मौजूद लाइसोजाइम कुछ हद तक पिंपल्स को कम कर सकता है लेकिन यह सभी पर काम नहीं करता और स्किन इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ा सकता है. अगर आपकी स्किन बार-बार पिंपल्स निकालती है, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने की बजाय डॉक्टर से मिलना ज्यादा सही है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.