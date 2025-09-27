क्या सचमुच बासी थूक से ठीक होते हैं पिंपल्स? जाने Tamannaah Bhatia के स्किन हैक की सच्चाई

Tamannaah Bhatia Pimple Hack : तमन्ना भाटिया का एक अनोखा ब्यूटी हैक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पिंपल्स को ठीक करने के लिए सुबह की बासी थूक लगाने की सलाह दी है. उनका कहना है कि यह दादी-नानी का नुस्खा है और उन्होंने खुद इससे फायदा पाया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह की लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जिसमें हल्के एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यह पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कुछ हद तक मार सकता है. आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से.