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तमन्ना भाटिया का घर है या फाइव स्टार होटल? शानदार किचन और लग्जरी इंटीरियर देख थम जाएंगी आंखें

Tamannaah Bhatia Home Tour: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर हाल ही में फराह खान आई थीं. फराह के यूट्यूब चैनल में तमन्ना ने अपने घर की कुछ झलकियां दिखाई, जिसे देखकर आपका मन भी करेगा कि काश आपका घर भी ऐसा ही होता. तमन्ना ने अपने घर को खुद सजाया है. ऐसे में चलिए उनके घर का लुक देखें.


By: Shristi S | Published: June 15, 2026 6:26:51 PM IST

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तमन्ना भाटिया के घर का एंट्रेंस - Photo Gallery
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तमन्ना भाटिया के घर का एंट्रेंस

यह तमन्ना भाटिया के घर का एंट्रेंस है, जहां दरवाज़े पर पारंपरिक भारतीय-स्टाइल की सजावटी चीज़ें लटकी हुई हैं. एक्ट्रेस यहां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं.

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तमन्ना भाटिया के घर का बालकनी

यह तमन्ना के घर की सुंदर बालकनी है, जिसमें एक जकूज़ी भी है. एक्ट्रेस अक्सर अपना खाली समय यहां बिताना पसंद करती हैं.

तमन्ना भाटिया के घर का लिविंग एरिया - Photo Gallery
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तमन्ना भाटिया के घर का लिविंग एरिया

यह तमन्ना के घर का लिविंग एरिया है. यहां एक गोल सफ़ेद सोफ़ा और कई तरह की फैंसी सजावटी चीज़ें देखी जा सकती हैं. इस जगह पर एक सुंदर फिश एक्वेरियम भी है.

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तमन्ना भाटिया के घर का किचन

तमन्ना भाटिया के घर का बहुत सुंदर डिज़ाइन वाला किचन है. इसमें सामान रखने के लिए कई कैबिनेट हैं. किचन से जुड़ा हुआ यह फ़ूड और बार काउंटर है, जिसे एक सुंदर टेबल और लाइटिंग से सजाया गया है. सीलिंग लाइट्स इस जगह को एक सुंदर लुक देती हैं.

तमन्ना भाटिया के घर का डाइनिंग टेबल - Photo Gallery
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तमन्ना भाटिया के घर का डाइनिंग टेबल

तमन्ना ने अपने घर में एक सुंदर डाइनिंग टेबल रखी है; इसके ऊपर लटकती चमकदार लाइट आपको बहुत पसंद आएगी.

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तमन्ना भाटिया के घर का हॉल - Photo Gallery
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तमन्ना भाटिया के घर का हॉल

यह घर का बड़ा सा हॉल है. यहां डाइनिंग टेबल और सोफ़ा है, और यहां से बालकनी का नज़ारा भी दिखता है, इस जगह को सुंदर लाइटिंग से सजाया गया है.

Tags:
Farah KhanTamannaah Bhatia
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