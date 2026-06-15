तमन्ना भाटिया का घर है या फाइव स्टार होटल? शानदार किचन और लग्जरी इंटीरियर देख थम जाएंगी आंखें

Tamannaah Bhatia Home Tour: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर हाल ही में फराह खान आई थीं. फराह के यूट्यूब चैनल में तमन्ना ने अपने घर की कुछ झलकियां दिखाई, जिसे देखकर आपका मन भी करेगा कि काश आपका घर भी ऐसा ही होता. तमन्ना ने अपने घर को खुद सजाया है. ऐसे में चलिए उनके घर का लुक देखें.