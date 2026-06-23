Viral MMS Scandal: इन पाकिस्तानी हसीनाओं को मिली खूब बदनामी! रातों-रात लीक हुई थी ऐसी वीडियो; गूगल के सर्च बार पर आ गई थी बाढ़

Viral MMS Scandal: इन पाकिस्तानी हसीनाओं को मिली खूब बदनामी! रातों-रात लीक हुई थी ऐसी वीडियो; गूगल के सर्च बार पर आ गई थी बाढ़
Viral MMS Scandal: हाल ही में कई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कथित MMS लीक स्कैंडल में फंस गए हैं, क्योंकि उनके प्राइवेट या इंटीमेट वीडियो ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं. इनमें से कई क्लिप्स की पुष्टि नहीं हुई है और कुछ मामलों में इनके डीपफेक या फिशिंग ट्रैप होने का शक है, जिससे प्राइवेसी और साइबर क्राइम को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.
मिनाहिल मलिक
मिनाहिल मलिक एक पॉपुलर पाकिस्तानी टिकटॉक क्रिएटर हैं. वो हाल ही में सामने आए "लीक MMS" स्कैंडल से जुड़ी पहली इन्फ्लुएंसर थीं. उनके और उनके बॉयफ्रेंड के कथित इंटीमेट क्लिप्स वायरल होने के बाद प्राइवेसी और सहमति (कंसेंट) को लेकर बहस छिड़ गई थी.
इमशा रहमान
एक और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जब आपत्तिजनक स्थितियों वाले उनके कथित प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन शेयर होने लगे. बाद की रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ कंटेंट संभवतः AI टूल्स का इस्तेमाल करके डीपफेक किया गया था.
मथिरा खान
मथिरा खान एक जानी-मानी टीवी होस्ट, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं. वह तब विवादों में घिर गईं जब सोशल मीडिया पर उनके कथित आपत्तिजनक क्लिप्स सामने आए, हालांकि उन्होंने कहा है कि नकली कंटेंट बनाने के लिए उनकी तस्वीरों और नाम का गलत इस्तेमाल किया गया था.
कनवल आफताब
कनवल आफताब पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली टिकटॉक इन्फ्लुएंसर में से एक हैं. लीक की इस कड़ी में उनका नाम चौथा बड़ा नाम बताया गया, जब "आपत्तिजनक" बताए जा रहे उनके कथित प्राइवेट वीडियो शेयर होने लगे और इन्फ्लुएंसर पर टारगेटेड हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई.
तमन्ना बलोच
एक पाकिस्तानी टिकटॉक और लाइफ़स्टाइल क्रिएटर का नाम हाल ही में एक कथित "19-मिनट" के MMS के सिलसिले में सामने आया है, जिसे टेलीग्राम और X जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है. हालांकि, किसी भी विश्वसनीय सबूत से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा कोई वीडियो असल में मौजूद है. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का कहना है कि ये लिंक असली लीक के बजाय फिशिंग या मैलवेयर कैंपेन का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए वे यूज़र्स से इन्हें क्लिक या शेयर न करने की अपील कर रहे हैं.
मरियम फैसल
मरियम फैसल एक प्रमुख टिकटॉक क्रिएटर हैं. लीक की इस सीरीज़ में वह पांचवीं इन्फ्लुएंसर बताई गईं जो इसकी "शिकार" बनीं; मीडिया कवरेज में बताया गया कि मिनाहिल मलिक, इमशा रहमान, मथिरा और कनवल आफताब से जुड़ी पिछली घटनाओं के बाद उनका मामला सामने आया, जिससे ऐसे स्कैंडल का एक चिंताजनक पैटर्न उजागर हुआ.