Viral MMS Scandal: इन पाकिस्तानी हसीनाओं को मिली खूब बदनामी! रातों-रात लीक हुई थी ऐसी वीडियो; गूगल के सर्च बार पर आ गई थी बाढ़

तमन्ना बलोच

एक पाकिस्तानी टिकटॉक और लाइफ़स्टाइल क्रिएटर का नाम हाल ही में एक कथित "19-मिनट" के MMS के सिलसिले में सामने आया है, जिसे टेलीग्राम और X जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है. हालांकि, किसी भी विश्वसनीय सबूत से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा कोई वीडियो असल में मौजूद है. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का कहना है कि ये लिंक असली लीक के बजाय फिशिंग या मैलवेयर कैंपेन का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए वे यूज़र्स से इन्हें क्लिक या शेयर न करने की अपील कर रहे हैं.