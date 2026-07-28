खूबसूरती ही नहीं, कद में भी सबसे आगे हैं 5 हसीनाएं; 6 फीट के करीब हैं एक्ट्रेसेस, नंबर 2 की हाइट जानकर नहीं होगा यकीन

Tallest Hollywood Actresses: सिनेमाई दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिनका हाइट हीरो से भी ज्यादा हैं. कुछ तो आसमान छूती नजर आती हैं. आज हम जिन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, वो खूबसूरती के अलावा अपनी लंबाई की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं. चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में.