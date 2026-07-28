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खूबसूरती ही नहीं, कद में भी सबसे आगे हैं 5 हसीनाएं; 6 फीट के करीब हैं एक्ट्रेसेस, नंबर 2 की हाइट जानकर नहीं होगा यकीन

Tallest Hollywood Actresses: सिनेमाई दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिनका हाइट हीरो से भी ज्यादा हैं. कुछ तो आसमान छूती नजर आती हैं. आज हम जिन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, वो खूबसूरती के अलावा अपनी लंबाई की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं. चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 28, 2026 12:47:06 PM IST

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शार्लीज थेरॉन

शार्लीज थेरॉन एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और पूर्व फैशन मॉडल हैं. साल 2007 में वे अमेरिकी नागरिक बनीं. 1990 के दशक के अंतिम दौर में उन्होंने '2 डेज इन द वैली', 'माइटी जो यंग' जैसी फिल्मों से प्रसद्धि हासिल कीं. एक्ट्रेस की हाइट 179 cm है. इस वक्त अभिनेत्री 50 साल की हो चुकी हैं.

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एलिसन जैनी

एलिसन जैनी एक ऑस्कर-विजेता अभिनेत्री हैं, जिनका फ़िल्म और टेलीविज़न दोनों में लंबा और सफल करियर रहा है. उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और अभिनय की विविध क्षमताओं ने उन्हें 'द वेस्ट विंग', 'मॉम' या 'आई, टोन्या' जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिकाओं के लिए खास पहचान दिलाई है. इस एक्ट्रेस की हाइट 183 cm है.

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निकोल किडमैन

निकोल किडमैन हॉलीवुड की सबसे लंबी लीडिंग अभिनेत्रियों में से एक हैं. एकेडमी अवॉर्ड जीतने वाली यह अभिनेत्री कई मशहूर फ़िल्मों और शो में नजर आ चुकी हैं और रेड कार्पेट पर अपने शानदार लुक के लिए जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस की हाइट 180 cm है.

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सिगोर्नी वीवर

76 वर्षीय हॉलीवुड अभिनेत्री सिगोर्नी वीवर को एलियन फ्रेंचाइजी की वजह से जाना जाता है. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. आपको बता दें कि उनकी हाइट 182 सेमी है.

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फैमके जानसेन

फैमके जानसेन 'एक्स-मेन' फ़्रैंचाइज़ी में जीन ग्रे का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. उनके लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसा करियर बनाने में मदद की है जिसमें एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा फ़िल्मों से लेकर टेलीविज़न ड्रामा तक शामिल हैं. इस एक्ट्रेस की हाइट 183 सेमी है यानी 6 फिट के पार.

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