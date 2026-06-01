मैं रोज पति के पैर… कौन हैं तबिंदा सनपाल? 40 किलो सोने की मालकिन, बुर्ज खलीफा में रहती हैं देसी ब्लिंग की गोल्ड क्वीन
Tabinda Sanpal Gold Queen: Netflix की रियलिटी सीरीज Desi Bling में आने के बाद से, तबिंदा सनपाल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरों में से एक बन गई हैं. दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन सतीश सनपाल की पत्नी के तौर पर पहचानी जाने वाली और प्यार से Binda भी कही जाने वाली तबिंदा आजकल अपनी आलीशान जीवनशैली, पारंपरिक मान्यताओं, महंगे फ़ैशन और Gold Queen के तौर पर अपनी वायरल पहचान की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. यह सीरीज़ दुबई में रहने वाले अमीर भारतीय करोड़पतियों और अरबपतियों की ज़िंदगी पर आधारित है.
कौन हैं तबिंदा सनपाल?
तबिंदा सनपाल दुबई में रहने वाली एक बिज़नेसमैन, फ़ैशनिस्टा और सोशलाइट हैं. इस सीरीज में, उन्हें ANAX Holdings के तीन डिवीजनों में से एक ANAX Capital की संस्थापक और निदेशक के तौर पर पेश किया गया है. इस कंपनी की स्थापना 2018 में उनके पति सतीश ने की थी. रिपोर्टों के अनुसार, 2025 में, इस कंपनी को Entrepreneur Leadership Awards में वित्तीय बाज़ारों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी का पुरस्कार मिला. अपनी पेशेवर पहचान के अलावा, Tabinda अपने ग्लैमरस सार्वजनिक अपीयरेंस, अपने महंगे फ़ैशन सेंस और सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान मौजूदगी के लिए भी मशहूर हैं.
तबिंदा और सतीश का वायरल देसी ब्लिंग मोमेंट
देसी ब्लिंग के पहले एपिसोड में, दर्शकों को Burj Khalifa में बने तबिंदा और सतीश के घर की झलक देखने को मिली. एक खास सीन जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा, वह था जब Tabinda अपने पति के पैर दबा रही थीं और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक, पुराना हिंदी गाना बज रहा था. बाद में तबिंदा ने बताया कि वह हर सुबह अपने पति के पैर दबाती हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई पत्नी रोज अपने पति के पैर छूती है, तो देवी लक्ष्मी घर को सुख-समृद्धि से भर देती हैं.
'देसी ब्लिंग' की 'गोल्ड क्वीन' हैं तबिंदा सनपाल
तबिंदा की वायरल प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण गोल्ड क्वीन के रूप में उनकी पहचान है. शो के पहले ही एपिसोड में, सतीश ने बताया कि उन्होंने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर तबिंदा को सोने से तौलने का वादा किया था. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि तबिंदा ने उनसे पैसे के लिए शादी नहीं की, बल्कि असल में वह उनके साथ सचमुच खुश हैं. तबिंदा ने कहा मेरे पास पहले से ही 40 किलोग्राम सोना है. हर धनतेरस पर, वह मुझे लगभग 3 किलोग्राम सोना तोहफ़े में देते हैं.
तबिंदा और सतीश का बुर्ज खलीफ़ा में जीवन
बुर्ज खलीफ़ा में तबिंदा और सतीश का निवास भी इस सीरीज का एक मुख्य आकर्षण बनकर उभरा. उनकी जीवनशैली जो शानदार इंटीरियर और महंगी चीज़ों से सजी है ने उन्हें शो के सबसे ज़्यादा चर्चित जोड़ों में से एक के रूप में स्थापित किया है. तबिंदा की इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाती है. वह अक्सर अपनी बेटी, इसाबेला के साथ वीडियो पोस्ट करती हैं और महंगी कारों, फ़ैशन इवेंट्स और अपनी यात्राओं की झलकियां साझा करती हैं.
तबिंदा की लोकप्रियता के कारण
तबिंदा की लोकप्रियता के पीछे उनका स्टाइल भी एक और मुख्य कारण है. डिज़ाइनर कपड़ों से लेकर दुर्लभ एक्सेसरीज़ और महंगी चीज़ों के संग्रह तक, ऐसा लगता है कि उन्हें फ़ैशन का भी उतना ही जुनून है जितना कि सोने का. उनके कपड़े, लोगों के सामने आना और अलग-अलग इवेंट्स में उनकी मौजूदगी ने उन्हें दुबई के सोशल सर्कल में एक फैशन आइकन के तौर पर स्थापित कर दिया है.
इंटरनेट पर लोग तबिंदा सनपाल के दीवाने क्यों हैं?
तबिंदा सनपाल एक वायरल सेंसेशन बन गई हैं, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जिस पर रियलिटी टीवी की लोकप्रियता टिकी होती है: दौलत, ड्रामा, लग्ज़री, बेबाक राय और विवादित पल. चाहे दर्शक उनसे सहमत हों या उनकी आलोचना करें, वह देसी ब्लिंग पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली हस्तियों में से एक बनकर उभरी हैं.