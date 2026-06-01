मैं रोज पति के पैर… कौन हैं तबिंदा सनपाल? 40 किलो सोने की मालकिन, बुर्ज खलीफा में रहती हैं देसी ब्लिंग की गोल्ड क्वीन

कौन हैं तबिंदा सनपाल?

तबिंदा सनपाल दुबई में रहने वाली एक बिज़नेसमैन, फ़ैशनिस्टा और सोशलाइट हैं. इस सीरीज में, उन्हें ANAX Holdings के तीन डिवीजनों में से एक ANAX Capital की संस्थापक और निदेशक के तौर पर पेश किया गया है. इस कंपनी की स्थापना 2018 में उनके पति सतीश ने की थी. रिपोर्टों के अनुसार, 2025 में, इस कंपनी को Entrepreneur Leadership Awards में वित्तीय बाज़ारों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी का पुरस्कार मिला. अपनी पेशेवर पहचान के अलावा, Tabinda अपने ग्लैमरस सार्वजनिक अपीयरेंस, अपने महंगे फ़ैशन सेंस और सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान मौजूदगी के लिए भी मशहूर हैं.