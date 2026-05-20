संस्कारी बहुओं का बोल्ड अवतार! ‘तारक मेहता’ की इन अभिनेत्रियों की हॉट Photos देख चौंक जाएंगे आप

TMKOC Actress: टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ सालों से परिवारों का पसंदीदा रहा है. और इसकी अभिनेत्रियां अपने सरल, पारंपरिक ऑन-स्क्रीन अंदाज के लिए जानी जाती हैं. लेकिन कई दर्शक यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि असल जिंदगी में, खासकर सोशल मीडिया पर, यही एक्ट्रेसेस कितनी बोल्ड और ग्लैमरस हैं. मुनमुन दत्ता से लेकर मोनिका भदोरिया तक की देखें तस्वीरें.