संस्कारी बहुओं का बोल्ड अवतार! ‘तारक मेहता’ की इन अभिनेत्रियों की हॉट Photos देख चौंक जाएंगे आप
TMKOC Actress: टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ सालों से परिवारों का पसंदीदा रहा है. और इसकी अभिनेत्रियां अपने सरल, पारंपरिक ऑन-स्क्रीन अंदाज के लिए जानी जाती हैं. लेकिन कई दर्शक यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि असल जिंदगी में, खासकर सोशल मीडिया पर, यही एक्ट्रेसेस कितनी बोल्ड और ग्लैमरस हैं. मुनमुन दत्ता से लेकर मोनिका भदोरिया तक की देखें तस्वीरें.
नेहा मेहता
नेहा मेहता, जिन्होंने पहले इस सीरियल में अंजलि का किरदार निभाया था, अब सीरियल का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी की खूबसूरती आज भी लोगों का ध्यान खींचती है. अंजलि के रूप में उन्होंने एक बेहद सरल और सौम्य छवि पेश की थी, लेकिन असल जिंदगी में उनकी तस्वीरें एक ग्लैमरस और आधुनिक अंदाज को दर्शाती हैं.
सोनालिका जोशी
इस शो में सोनालिका जोशी ने माधवी का किरदार निभाया है. उन्होंने आत्माराम बिड़े की पत्नी की भूमिका निभाई है. उन्हें अक्सर शो में साड़ी, बिंदी में ही देखा होगा. लेकिन वो रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं.
मोनिका भदौरिया
टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी का रोल मोनिका भदौरिया ने निभाया है. शो में वो काफी सरल-सहज अंदाज में दिखती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी ग्लैमरस हैं.
मुनमुन दत्ता
अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने इस शो में बबिता का किरदार निभाया है. वह अय्यर की पत्नी हैं, लेकिन जेठालाल का किरदार उन्हें बहुत पसंद करता है. टीवी की बबिता असल जीवन में बेहद ही ग्लैमरस और बोल्ड हैं.
निधि भानुशाली
शो में सोनू के रोल में दिखीं निधि भानुशाली अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं. वो रियल लाइफ में काफी बोल्ड और ग्लैमरस हैं. उनकी तस्वीरें अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं.
अन्य शोज में भी आ चुकीं नजर
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ने के बाद मोनिका भदौरिया को लंबे समय तक काम के लिए संघर्ष करना पड़ा. साल 2023 में उन्होंने एक वेब शो साइन किया. इससे पहले वह ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘इस प्यार को क्या नाम दूं?’ जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं.