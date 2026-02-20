PHOTOS: खूबसूरती में क्लास, स्टाइल में मास्टर, तापसी पन्नू की ये तस्वीरें कर देंगी आपको दीवाना

Taapsee Pannu Bold Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी अगली फिल्म अस्सी की रिलीज के लिए तैयार हैं. यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है. फिल्म थिएटर में चलने के बाद ZEE5 पर रिलीज होगी. तापसी पन्नू अपने लुक और बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है. आइए देखते हैं आज उनका देसी और बोल्ड लुक…