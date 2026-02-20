PHOTOS: खूबसूरती में क्लास, स्टाइल में मास्टर, तापसी पन्नू की ये तस्वीरें कर देंगी आपको दीवाना
Taapsee Pannu Bold Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी अगली फिल्म अस्सी की रिलीज के लिए तैयार हैं. यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है. फिल्म थिएटर में चलने के बाद ZEE5 पर रिलीज होगी. तापसी पन्नू अपने लुक और बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है. आइए देखते हैं आज उनका देसी और बोल्ड लुक…
तापसी का स्टाइलिश लुक
तापसी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए तहलका मचाती रहती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ सबसे बेहतरीन और स्टाइलिश तस्वीरें.
बेहद खूबसूरत लग रहीं तापसी
इस रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी में तापसी का लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. वह काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं.
साड़ी में कहर ढ़ाती है एक्ट्रेस
साड़ी में तापसी का अंदाज किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है. वह इस तस्वीर में काफी खूबसूरत लग रही हैं.
बोल्ड लुक से मचाती हैं तबाही
न्यूड मेकअप और सेंटर पार्टेड हेयर के साथ एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड लुक को पूरा किया है.
एक्ट्रेस का हॉट अंदाज
इंडियन वियर में भी तापसी पन्नू ने अपनी हॉट अदाओं से अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं.
कमाल का फैशन सेंस
तापसी पन्नू काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश भी हैं. वह अपने अंदाज और फैशन सेंस से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं.
तापसी पन्नू का ग्लैमरस अंदाज
इन तस्वीरों में तापसी पन्नू काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं. फैंस उनके इस लुक को खूब तारीफें कर रहे हैं.