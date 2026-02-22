Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: कंगना से क्या चाहती हैं तापसी पन्नू? एक्ट्रेस ने कह दी ऐसी बात; सुन नहीं कर पाएंगी यकीन

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू दोनों की गिनती इंडस्ट्री की बेहतरीन और बोल्ड एक्ट्रेसेस में होती हैं. दोनों ही अपने बिंदास अंदाज को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. हर मुद्दे पर दोनों खुलकर अपनी राय बिना किसी डर के रखना पसंद करती हैं. कंगना और तापसी अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. एक बार तो दोनों हसिनाओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी. हालांकि, तापसी इसे लड़ाई नहीं मानती हैं.