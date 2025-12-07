  • Home>
  • Gallery»
  • T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक ऐसा प्रारूप है जहाँ तेज़ी से रन बनाना और लगातार अपनी टीम को जीत दिलाना एक बेहद कठिन और चुनौती भरा काम होता है. इस छोटे फॉर्मेट में, हर गेंद पर जोखिम लेना होता है, लेकिन कुछ महान खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक शैली से इस चुनौती को पार किया है.

इन बल्लेबाज़ों ने न केवल अपनी टीमों के लिए रन बनाए हैं, बल्कि T20I क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है. आइए जानते हैं, वे कौन से शीर्ष 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाकर इस फ़ॉर्मेट को नया आयाम दिया है.


By: Shivani Singh | Published: December 7, 2025 7:14:35 PM IST

Follow us on
Google News
Babar Azam Century in Pak vs SL - Photo Gallery
1/6

Babar Azam (PAK):

बाबर आज़म ने अपने करियर में 4429 रन बनाए हैं और उनका औसत लगभग 39.54 का है.

वह T20I में तीन शतक और 38 अर्धशतक लगा चुके हैं, जो उनकी निरंतरता (consistency) को दर्शाता है.

Rohit Sharma 20000 Runs - Photo Gallery
2/6

RG Sharma (IND):

रोहित शर्मा T20I में 4231 रन के साथ, सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं और उनका स्ट्राइक रेट 140.89 का है.

वह T20I में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगा चुके हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा T20I मैच (159) भी खेले हैं.

virat kohli - Photo Gallery
3/6

V Kohli (IND):

विराट कोहली ने अपने 125 मैचों के करियर में 4188 रन बनाए हैं, उनका औसत (48.69) इन सभी खिलाड़ियों में सबसे अच्छा है.

वह 38 अर्धशतकों के साथ, T20I क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं.

T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
4/6

JC Buttler (ENG):

जॉस बटलर ने 3869 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट (148.97) उन्हें सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बनाता है.

वह अपनी विकेट-कीपिंग के साथ-साथ, इंग्लिश टीम के लिए एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज और कप्तान की भूमिका निभाते हैं.

T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
5/6

PR Stirling (IRE):

पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड के लिए 3798 रन बनाए हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा 442 चौके लगाए हैं.

वह आयरिश क्रिकेट के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से हैं और 156 मैच खेल चुके हैं.

T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
6/6

मार्टिन गप्टिल (NZ):

मार्टिन गप्टिल ने अपने T20I करियर में 3531 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं.

वह एक शक्तिशाली सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे और अपने करियर में 173 छक्के लगाए हैं.

Tags:
Highest Run ScorersInternational Cricket Statsrohit sharmaT20 Batting LegendsT20I Cricket Records
T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery
T20I Most runs: T20I के वो 6 ‘रन मशीन’ जिन्होंने बनाएं सबसे ज्यादा रन, देखिए इस लिस्ट में कितने भारतीय शामिल - Photo Gallery