T20 वर्ल्ड कप में IND vs SA का हेड-टू-हेड इतिहास! कितनी बार आमना-सामना हुआ? किसका पलड़ा भारी

IND vs SA: T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) की टक्कर होने वाली है. दोनों टीमें 22 फरवरी को अहमदाबाद में आमने-सामने होंगी. यह मैच रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में है. भारत और साउथ अफ्रीका ने मौजूदा वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है. हालांकि 22 फरवरी को एक टीम दूसरी टीम के लगातार हार के सिलसिले को रोकने की कोशिश करेगी. दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार एक-दूसरे से खेलेंगी. पिछली बार भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हुई थी. तो चलिए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे T20I मैच देखते है जो फैंस के लिए सच में यादगार पल बन गया…