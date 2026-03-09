  • Home>
  • T20 World Cup India: हार्दिक और महिका की कोज़ी तस्वीरें वायरल! स्टेडियम में ही ‘मेन इन ब्लू’ को हसीना ने दे डाली जोरदार किस

T20 World Cup India: हार्दिक और महिका की कोज़ी तस्वीरें वायरल! स्टेडियम में ही ‘मेन इन ब्लू’ को हसीना ने दे डाली जोरदार किस

Hardik and Mahieka Moments: टीम इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को हराकर 2026 का वर्ल्ड कप जीत लिया है. जो लोग यह ज़बरदस्त मैच नहीं देख पाए, उन्हें बता दें कि संजू सैमसन, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा ने ट्रॉफी जीती. यह बताना ज़रूरी है कि ये पहली बार था जब इंडिया ने अपने घर में वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या ने अपनी जीत का जश्न अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को एक प्यारा सा किस देकर मनाया था? वहीं अब इनके कुछ मोमेंट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. चलिए एक बार उन प्यारभरे लम्हों पर नजर मार लेते हैं. 


By: Heena Khan | Published: March 9, 2026 6:45:15 AM IST

1/6

साथ मनाया जीत का जश्न

इंडिया के वर्ल्ड कप 2026 जीतने के कुछ पल बाद, पूरी टीम अपने प्रियजनों के साथ ग्राउंड पर जीत का जश्न मना रही थी. इसी बीच, हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एक प्यारा सा पल बिता रहे थे.

2/6

किसिंग मोमेंट

दोनों की तस्वीरें आजकल वायरल हो रही हैं, जिसमें मॉडल को क्रिकेटर के गाल पर दिल से किस करते हुए देखा जा सकता है. तस्वीरों में, हार्दिक ने अपने कंधों पर भारतीय झंडा लपेटा हुआ था और जब उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें किस कर रही थी, तो वो प्यार में पागल लग रहे थे.

3/6

सभी मैच में पहुंची माहिका शर्मा

गौरतलब है कि जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, हार्दिक पांड्या हमेशा स्टैंड में बैठकर अपने पार्टनर को चीयर करते हुए देखे गए हैं. कुछ दिन पहले, मॉडल तब सुर्खियों में आईं जब हार्दिक के आउट होने के बाद उनके लिए ताली बजाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ.

4/6

नताशा के बेटे अगस्त्य के साथ स्टेडियम में महिका

उन्हें हार्दिक और नताशा के बेटे अगस्त्य के साथ स्टेडियम में देखा गया. 8 मार्च, 2026 को, माहिका को फिर से अपने प्यार और मेन इन ब्लू के लिए सबसे ज़ोर से चीयर करते हुए देखा गया.

5/6

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले 2025 के बीच में उड़ीं, जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक-दूसरे के साथ रिलैक्स और कम्फर्टेबल देखा गया.

6/6

शेयर की कोज़ी तस्वीरें

बाद में, हार्दिक और माहिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक-दूसरे के साथ कोज़ी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उनके डेटिंग की चर्चा और बढ़ गई.

HARDIK PANDYAind vs nzMahieka Sharmat20 World Cup Finalviral videos
