T20 World Cup: BCCI ने भारतीय टीम को दी इतनी रकम, हर खिलाड़ी खरीद सकता है शानदार विला!

T20 World Cup: लगातार दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया. इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल BCCI ने भारतीय टीम के लिए खजाने की पेटी खोल दी है. बता दें कि बोर्ड ने टीम के लिए इनामी राशि की घोषणा कर दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो, BCCI ने मंगलवार को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए कैश इनाम की घोषणा की. इतना ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के लिए ₹131 करोड़ के कैश इनाम की घोषणा कर दी है. इस बार BCCI ने भारतीय खिलाड़ी को इतनी रकम दे दी है कि हर खिलाड़ी आसानी से अच्छे शहर में खुद का शानदार विला या कोठी खरीद सकता है. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से केजर एम.एस धोनी तक के पास एक शानदार विला है.