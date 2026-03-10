T20 World Cup: BCCI ने भारतीय टीम को दी इतनी रकम, हर खिलाड़ी खरीद सकता है शानदार विला!

T20 World Cup: BCCI ने भारतीय टीम को दी इतनी रकम, हर खिलाड़ी खरीद सकता है शानदार विला!
T20 World Cup: लगातार दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया. इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल BCCI ने भारतीय टीम के लिए खजाने की पेटी खोल दी है. बता दें कि बोर्ड ने टीम के लिए इनामी राशि की घोषणा कर दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो, BCCI ने मंगलवार को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए कैश इनाम की घोषणा की. इतना ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के लिए ₹131 करोड़ के कैश इनाम की घोषणा कर दी है. इस बार BCCI ने भारतीय खिलाड़ी को इतनी रकम दे दी है कि हर खिलाड़ी आसानी से अच्छे शहर में खुद का शानदार विला या कोठी खरीद सकता है. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से केजर एम.एस धोनी तक के पास एक शानदार विला है.
जानें भारत को मिलेगी कितनी रकम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BCCI ने रविवार को अहमदाबाद में रिकॉर्ड तीसरी बार ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ₹131 करोड़ के कैश इनाम की घोषणा की.
भारत ने रचा इतिहास
बता दें कि भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को करारी मात दी है, इतना ही नहीं बल्कि ये अब टूर्नामेंट के इतिहास में ट्रॉफी बरकरार रखने वाली पहली टीम बन गई. इस जीत के साथ, भारत तीन बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई.
BCCI ने दी बधाई
बता दें कि BCCI ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "बोर्ड एक बार फिर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स को इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए बधाई देता है और भविष्य में भी उनकी सफलता की कामना करता है."
भारत से खुश हुआ BCCI
साथ ही BCCI ने इस बार 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की प्राइज़ मनी में ₹6 करोड़ की बढ़ोतरी की है. रोहित शर्मा की कप्तानी में, भारत ने बिना एक भी मैच हारे टूर्नामेंट जीता, जिससे 11 साल का ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म हुआ.
भारत ने किया शानदार प्रदर्शन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साफ़ तौर पर पसंदीदा के तौर पर की, उसने अपने ग्रुप A के चारों मैच जीते, हालांकि टीम के पूरे प्रदर्शन की कमी को लेकर कुछ चिंताएं थीं.
उम्मीदों पर खरी उतरी भारतीय टीम
साथ ही बता दें कि साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में भारत को 76 रन से हराकर उसकी सेमी-फ़ाइनल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस हार के साथ-साथ ज़िम्बाब्वे पर वेस्ट इंडीज़ की ज़बरदस्त जीत ने भारत को सेमी-फ़ाइनल में जगह दिलाई.
96 रन से की जीत दर्ज
भारत ने एक हाई-स्कोरिंग सेमी-फ़ाइनल में इंग्लैंड को हराकर न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में जगह बनाई. भारत ने फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 96 रन से बड़ी जीत हासिल की.