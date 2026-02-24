T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी
T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर जबरदस्त जीत हासिल की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिमरॉन हेटमायर की 85 रनों की जबरदस्त पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है.
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
टीम ने छह विकेट खोकर 254 रन बनाया. इस बड़े स्कोर के सामने जिम्बाब्वे की टीम हार गई. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 17.4 ओवर में 147 रनों पर समेट दिया है. वेस्टइंडीज की इस शानदार जीत ने सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसने भारत के लिए भी काफी टेंशन पैदा कर दी है. आइए देखते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को क्या करना होगा.
वेस्टइंडीज की जीत के बाद ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल
ग्रुप 1 की सभी टीमों ने अब एक-एक मैच खेल लिया है. ज़िम्बाब्वे पर अपनी जीत के साथ वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ़्रीका को पीछे छोड़कर ग्रुप में टॉप पर जगह बना ली है. उनके दो पॉइंट्स हैं और ग्रुप में उनका रन रेट सबसे अच्छा है. उनका रन रेट +5.350 है. साउथ अफ़्रीका भी दो पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. साउथ अफ़्रीका का रन रेट +3.800 है. इंडिया तीसरे नंबर पर है.
कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम?
साउथ अफ़्रीका से हार का भारत के नेट रन रेट पर भी काफ़ी असर पड़ा है. भारत का रन रेट -3.800 है, और उन्होंने पॉइंट्स टेबल में अपना खाता नहीं खोला है. ज़िम्बाब्वे स्टैंडिंग में सबसे खराब है, उनका खाता अभी भी नहीं खुला है और उनका रन रेट भी बहुत खराब है. ज़िम्बाब्वे का रन रेट -5.350 है. चलिए अब भारत के सेमीफ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर नजर डालते है.
सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अब क्या करना होगा?
भारत के बाकी दो सुपर 8 मैच ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के ख़िलाफ है. अगर भारत को सेमीफ़ाइनल की दौड़ में बने रहना है, तो उसके पास इन दोनों मैचों को बड़े अंतर से जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है.
कैसा रहेगा समीकरण?
इससे उसे चार पॉइंट्स मिलेगा. हालांकि टीम को यह पक्का करना होगा कि उसका नेट रन रेट ग्रुप में सबसे अच्छा या दूसरा सबसे अच्छा हो. अगर ऐसा होता है, तो भारत के सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाने के समीकरण इस तरह है.
अगर साउथ अफ़्रीका अपने सभी मैच जीत जाता है
पहला समीकरण यह है कि अगर साउथ अफ़्रीका अपने बचे हुए दोनों सुपर 8 मैच जीत जाता है, तो उसके छह पॉइंट्स हो जाएंगे. इसका मतलब है कि साउथ अफ़्रीका वेस्ट इंडीज को भी हरा देगा. इससे वेस्ट इंडीज के दो पॉइंट्स कम हो जाएंगे. इस सिचुएशन में भारत चार पॉइंट्स के साथ सेमी-फ़ाइनल में जगह बना लेगा.
क्या होगा अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ़्रीका को हरा दे?
अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ़्रीका को हराने में कामयाब हो जाता है, तो तीन टीमों के चार-चार पॉइंट्स होगा. साउथ अफ़्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज. ऐसे में अगर भारत का नेट रन रेट सबसे अच्छा या दूसरा सबसे अच्छा होता है, तो वह टॉप चार में आ जाएगा.