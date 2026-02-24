  • Home>
  • Gallery»
  • T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी

T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी

T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर जबरदस्त जीत हासिल की है. ​​मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिमरॉन हेटमायर की 85 रनों की जबरदस्त पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. 


By: Mohammad Nematullah | Published: February 24, 2026 11:37:05 AM IST

Follow us on
Google News
Second highest score in T20 World Cup history - Photo Gallery
1/7

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

टीम ने छह विकेट खोकर 254 रन बनाया. इस बड़े स्कोर के सामने जिम्बाब्वे की टीम हार गई. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 17.4 ओवर में 147 रनों पर समेट दिया है. वेस्टइंडीज की इस शानदार जीत ने सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसने भारत के लिए भी काफी टेंशन पैदा कर दी है. आइए देखते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को क्या करना होगा.

You Might Be Interested In
Group 1 points table after West Indies win - Photo Gallery
2/7

वेस्टइंडीज की जीत के बाद ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल

ग्रुप 1 की सभी टीमों ने अब एक-एक मैच खेल लिया है. ज़िम्बाब्वे पर अपनी जीत के साथ वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ़्रीका को पीछे छोड़कर ग्रुप में टॉप पर जगह बना ली है. उनके दो पॉइंट्स हैं और ग्रुप में उनका रन रेट सबसे अच्छा है. उनका रन रेट +5.350 है. साउथ अफ़्रीका भी दो पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. साउथ अफ़्रीका का रन रेट +3.800 है. इंडिया तीसरे नंबर पर है.

How will the Indian team reach - Photo Gallery
3/7

कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम?

साउथ अफ़्रीका से हार का भारत के नेट रन रेट पर भी काफ़ी असर पड़ा है. भारत का रन रेट -3.800 है, और उन्होंने पॉइंट्स टेबल में अपना खाता नहीं खोला है. ज़िम्बाब्वे स्टैंडिंग में सबसे खराब है, उनका खाता अभी भी नहीं खुला है और उनका रन रेट भी बहुत खराब है. ज़िम्बाब्वे का रन रेट -5.350 है. चलिए अब भारत के सेमीफ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर नजर डालते है.

You Might Be Interested In
What does India need to do now to reach the semifinals - Photo Gallery
4/7

सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अब क्या करना होगा?

भारत के बाकी दो सुपर 8 मैच ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के ख़िलाफ है. अगर भारत को सेमीफ़ाइनल की दौड़ में बने रहना है, तो उसके पास इन दोनों मैचों को बड़े अंतर से जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है.

How will the equation be - Photo Gallery
5/7

कैसा रहेगा समीकरण?

इससे उसे चार पॉइंट्स मिलेगा. हालांकि टीम को यह पक्का करना होगा कि उसका नेट रन रेट ग्रुप में सबसे अच्छा या दूसरा सबसे अच्छा हो. अगर ऐसा होता है, तो भारत के सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाने के समीकरण इस तरह है.

If South Africa wins all their matches - Photo Gallery
6/7

अगर साउथ अफ़्रीका अपने सभी मैच जीत जाता है

पहला समीकरण यह है कि अगर साउथ अफ़्रीका अपने बचे हुए दोनों सुपर 8 मैच जीत जाता है, तो उसके छह पॉइंट्स हो जाएंगे. इसका मतलब है कि साउथ अफ़्रीका वेस्ट इंडीज को भी हरा देगा. इससे वेस्ट इंडीज के दो पॉइंट्स कम हो जाएंगे. इस सिचुएशन में भारत चार पॉइंट्स के साथ सेमी-फ़ाइनल में जगह बना लेगा.

You Might Be Interested In
What if West Indies beat South Africa - Photo Gallery
7/7

क्या होगा अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ़्रीका को हरा दे?

अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ़्रीका को हराने में कामयाब हो जाता है, तो तीन टीमों के चार-चार पॉइंट्स होगा. साउथ अफ़्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज. ऐसे में अगर भारत का नेट रन रेट सबसे अच्छा या दूसरा सबसे अच्छा होता है, तो वह टॉप चार में आ जाएगा.

Tags:
ICC T20 World Cup 2026india semi final equationIndia Semi Final Scenariot20 world cup super-8 group 1west indies vs Zimbabwe
T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी - Photo Gallery
T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी - Photo Gallery
T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी - Photo Gallery
T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी - Photo Gallery