T20 World Cup: वेस्टइंडीज की जीत से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल! गौतम गंभीर और सूर्या की टेंशन बढ़ी

वेस्टइंडीज की जीत के बाद ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल

ग्रुप 1 की सभी टीमों ने अब एक-एक मैच खेल लिया है. ज़िम्बाब्वे पर अपनी जीत के साथ वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ़्रीका को पीछे छोड़कर ग्रुप में टॉप पर जगह बना ली है. उनके दो पॉइंट्स हैं और ग्रुप में उनका रन रेट सबसे अच्छा है. उनका रन रेट +5.350 है. साउथ अफ़्रीका भी दो पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. साउथ अफ़्रीका का रन रेट +3.800 है. इंडिया तीसरे नंबर पर है.