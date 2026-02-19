सुपर-8 मुकाबलों की पूरी लिस्ट जारी, जानें कौन-सी टीम किससे, कब और कहां भिड़ेगी? देखें तस्वीरें

T20 World Cup 2026 Super 8 All Team Schedule: T20 वर्ल्ड कप के लिए सुपर 8 में पहुंचने वाले टीम तय हो चुकी है. भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया का सुपर आठ से बाहर होना एक हैरान करने वाला था. पिछली बार सेमीफाइनल में खेलने वाला अफगानिस्तान भी सुपर आठ में अपनी जगह नही बना पाया है. अब ICC ने सुपर आठ का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. सुपर आठ के लिए क्वलीफाई करने वाली टीम को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज है. ग्रुप 2 में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है.