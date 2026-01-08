T20 World Cup 2026: अगर वर्ल्ड कप से बाहर हुए Tilak Verma, तो कौन लेगा टीम इंडिया में उनकी जगह?

देवदत्त पडिक्कल

घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबाल लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल भी तिलक वर्मा की जगह ले सकते हैं. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तिलक वर्मा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, पडिक्कल ने 2021 में भारत के लिए 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 4 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 640 शानदार रन बनाए हैं.