T20 World Cup 2026: अगर वर्ल्ड कप से बाहर हुए Tilak Verma, तो कौन लेगा टीम इंडिया में उनकी जगह?
T20 World Cup 2026: T20 एशिया कप फाइनल के हीरो और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा पेट की चोट का शिकार हो गए हैं, जिसके कारण तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं. ऐसी कंडीशन में उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है.
7 फरवरी से शुरु होगा टी20 विश्व कप
आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी 2026 से होने वाला है. उससे पहले भारत के लिए एक बुरी खबर आ गई है. टीम इंडिया के बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा टी20 फॉर्मेट में नंबर तीन पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे.
पेट की चोट का शिकार हुए तिलक वर्मा
वहीं मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा पेट की चोट का शिकार हो गए हैं, जिसके कारण तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं. ऐसी कंडीशन में उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है.
अस्पताल में भर्ती हुए तिलक
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिलक को आज सुबह अचानक दर्द की शिकायत दर्ज हुई. जिसके कारण उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक, उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या को झेलना पड़ा था. जिसके चलते डॉक्टर्स ने तत्काल प्रभाव से सर्जरी करनी पड़ी. जिसके कारण उनकी मैदान पर वापसी मुश्किल नजर आ रही है.
शुभमन गिल
टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टी20 टीम में जगह दी गई थी. लेकिन उनके खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया. उनको तिलक की जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस लाया जा सकता है. गिल ने 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 869 रन बनाए हैं.
रियान पराग
दाएं हाथ के बल्लेबाज रियान पराग को तिलक की जगह मौका दिया जा सकता है. वह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. पराग ने भारत के लिए कुल 9 मैच में 106 रन बनाए हैं, साथ ही 4 विकेट भी अपने नाम किए हैं.
देवदत्त पडिक्कल
घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबाल लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल भी तिलक वर्मा की जगह ले सकते हैं. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तिलक वर्मा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, पडिक्कल ने 2021 में भारत के लिए 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 4 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 640 शानदार रन बनाए हैं.