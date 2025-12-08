T20I Most Sixes: बॉलिंग अटैक पर कहर बनकर टूटे! T20I क्रिकेट के ये टॉप 7 सिक्सर किंग, अब तक लगाए सबसे ज्यादा छक्के

क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, T20I, सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि बाउंड्री तोड़ने का रोमांच भी है. जब गेंद हवा में होती है, तो हर दर्शक की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ये इस रोमांच के असली खिलाड़ी हैं.

इस गैलरी में हम उन विश्व-स्तरीय पावर-हिटर से मिलेंगे, जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा बार गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया है. क्या आप जानते हैं कि T20I में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 7 बल्लेबाजों की सूची में कौन से धुरंधर शामिल हैं?