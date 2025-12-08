T20I Most Sixes: बॉलिंग अटैक पर कहर बनकर टूटे! T20I क्रिकेट के ये टॉप 7 सिक्सर किंग, अब तक लगाए सबसे ज्यादा छक्के
क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, T20I, सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि बाउंड्री तोड़ने का रोमांच भी है. जब गेंद हवा में होती है, तो हर दर्शक की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ये इस रोमांच के असली खिलाड़ी हैं.
इस गैलरी में हम उन विश्व-स्तरीय पावर-हिटर से मिलेंगे, जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा बार गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया है. क्या आप जानते हैं कि T20I में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 7 बल्लेबाजों की सूची में कौन से धुरंधर शामिल हैं?
RG Sharma (IND)
रोहित शर्मा T20I में सबसे ज़्यादा छक्के (205) लगाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2007 से 2024 के बीच 159 मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया है, जो उनकी पावर-हिटिंग क्षमता को दर्शाता है.
Muhammad Waseem (UAE)
मुहम्मद वसीम ने कम समय में ही 91 मैचों में 187 छक्के लगाकर इस सूची में अपनी जगह बनाई है. उनका स्ट्राइक रेट (151.76) बताता है कि वह क्रीज पर आते ही तेज़ी से रन बनाने में विश्वास रखते हैं.
MJ Guptill (NZ)
मार्टिन गप्टिल ने 2009 से 2022 के अपने करियर में कुल 173 छक्के लगाए हैं और वह इस फॉर्मेट के शुरुआती विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज का T20I में औसत 31.81 रहा है.
JC Buttler (ENG)
जोस बटलर ने 144 मैचों में 172 छक्के जड़े हैं, जिससे वह आधुनिक युग के सबसे खतरनाक सफेद गेंद के बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका बेहतरीन स्ट्राइक रेट (148.97) उन्हें पारी को गति देने की क्षमता देता है।
SA Yadav (IND)
सूर्यकुमार यादव (SA Yadav) ने केवल 95 पारियों में 154 छक्के लगाए हैं, जो उनकी अद्भुत कंसिस्टेंसी को दर्शाता है. T20I में 164.41 का स्ट्राइक रेट और 4 शतक उन्हें 360-डिग्री शॉट्स का मास्टर बनाते हैं.
N Pooran (WI)
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 106 मैचों में 149 छक्के लगाए हैं, जो उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. उनका खेल मध्यक्रम में आकर बड़े शॉट खेलने पर केंद्रित रहता है.
GJ Maxwell (AUS)
ग्लेन मैक्सवेल ने 126 मैचों में 148 छक्के मारकर अपनी ऑल-राउंड क्षमता का प्रदर्शन किया है. उनका स्ट्राइक रेट 155.76 है, और उनके नाम 5 T20I शतक भी दर्ज हैं, जो उनकी विध्वंसक बल्लेबाज़ी का प्रमाण है.