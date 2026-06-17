कार में क्लच प्लेट खराब होने से पहले दिखाई देते हैं कुछ संकेत, न करें नजरअंदाज, सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी

car clutch plate: कार के इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच सही तालमेल बनाए रखने में क्लच की अहम भूमिका होती है. खासकर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों में क्लच प्लेट सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. समय के साथ लगातार उपयोग, गलत ड्राइविंग आदतों और नियमित घिसावट के कारण क्लच प्लेट कमजोर होने लगती है.