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कार में क्लच प्लेट खराब होने से पहले दिखाई देते हैं कुछ संकेत, न करें नजरअंदाज, सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी

car clutch plate: कार के इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच सही तालमेल बनाए रखने में क्लच की अहम भूमिका होती है. खासकर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों में क्लच प्लेट सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. समय के साथ लगातार उपयोग, गलत ड्राइविंग आदतों और नियमित घिसावट के कारण क्लच प्लेट कमजोर होने लगती है.


By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 10:22:39 PM IST

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गियर बदलने में कठिनाई

अगर आपकी कार की क्लच प्लेट खराब हो रही है तो ऐसे में कुछ संकेत मिल सकते हैं. इस दौरान गियर शिफ्ट करते समय ज्यादा ताकत लगती है. ऐसे में गियर आसानी से नहीं लगते साथ ही साथ गियर बदलते समय झटके महसूस हो सकते हैं.

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स्पीड नहीं बढ़ना

अगर आपकी कार की क्लच प्लेट खराब हो रही है तो ऐसे में एक्सेलरेटर दबाने पर इंजन की आवाज बढ़ जाती है. इसके साथ ही RPM तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन ऐसी में आपकी कार की स्पीड नहीं बढ़ती है.

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क्लच पेडल ठीक से काम न करना

क्लच प्लेट खराब होने पर आपकी कार का क्लच पेडल बहुत ढीला या बहुत सख्त महसूस हो सकता है. पेडल दबाने और छोड़ने परकार ठीक से चलने में असमर्थ महसूस होती है साथ ही साथ ऐसे में कई बार क्लच का बाइटिंग पॉइंट ऊपर खिसक जाता है.

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जलने जैसी गंध आना

अगर आपकी कार का क्लच प्लेट खराब हो रहा है तो ऐसे में सबसे आम लक्षण है कि आपको ड्राइविंग के दौरान जलने जैसी बदबू महसूस हो सकती है. ट्रैफिक में लगातार हाफ-क्लच चलाने से यह समस्या बढ़ सकती है, जिससे क्लच प्लेट खराब होती है.

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पावर की कमी

अगर आपकी कार में पावर की कमी महसूस होने लगे खासकर पहाड़ी रास्तों पर तो ऐसे में क्लच खराब हरोने का संकेत हो सकता है. इसके साथ ही कार में झटके महसूस हों या गाड़ी में कंपन हो रही है तो भी यह क्लच खराब होने का संकेत हो सकता है.

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car clutch plate
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