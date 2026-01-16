कौन हैं सैयदा फलक? कराटे चैंपियन से लेकर AIMIM नेता बनने तक का सफर; BMC चुनाव में अपने भाषणों से आईं सुर्खियों में

Syeda Falak AIMIM Leader: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के राजनीतिक माहौल के बीच एक नया नाम सैयदा फलक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. हैदराबाद की 31 साल की यह महिला अपने जोशीले भाषणों और बेबाक अंदाज से न सिर्फ AIMIM समर्थकों में जोश भर रही है, बल्कि अपने विरोधियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है.