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शादी से पहले मां बनने का था प्लान, दो बार करवाया IVF, लेकिन… एक्ट्रेस ने खोला जिंदगी का सबसे बड़ा राज़

Swara Bhasker IVF Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों रिएलिटी शो राइज एंड फाल 2 में दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि एक वक्त उन्हें लगता था कि उनकी शादी शायद नहीं होगी. ऐसे में उन्होंने अकेले ही मां बनने का फैसला कर लिया था. 


By: Shristi S | Published: September 28, 2026 6:22:27 PM IST

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स्वरा भास्कर ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता को भी अपने इस फैसले के बारे में बताया था. उनका प्लान था कि अगर शादी नहीं हुई तो वह IVF के जरिए बच्चा करेंगी. बतौर स्वरा भास्कर उनके माता पिता ने कहा कि भारत जैसे देश में यह बहुत मुश्किल होगा. लेकिन अगर तुम यही चाहते हो, तो कर लो.

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स्वरा भास्कर ने शो में खुलासा किया कि वह सिर्फ सोच ही नहीं रही थीं, बल्कि इस दिशा में कदम भी उठा चुकी थीं. उन्होंने बताया कि वह Anonymous Sperm Donor के जरिए दो बार IVF कराया था. हालांकि, दोनों प्रयास सफल नहीं हुए.

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एक्ट्रेस ने कहा कि वह सच में बच्चा चाहती थीं और अपनी फैमिली बनाना चाहती थीं. शादी उनके लिए उस समय तय रास्ता नहीं थी, इसलिए उन्होंने मां बनने के लिए अलग विकल्प के बारे में सोचा. उनके मुताबिक, परिवार ने भी उनकी इच्छा को समझने की कोशिश की.

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स्वरा के मुताबिक, इसी दौरान उनकी मुलाकात फहाद अहमद से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हुई. यह रिश्ता आगे बढ़ा और करीब तीन महीने डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया. इसके बाद उनकी जिंदगी का प्लान ही बदल गया.

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स्वरा भास्कर ने 6 जनवरी, 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की थी. फिर उन्होंने 16 फरवरी, 2023 को अपनी शादी की ऑफिशियल घोषणा की. उन्होंने 16 मार्च, 2023 को दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी के अलावा कई पॉलिटिकल हस्तियां शामिल हुईं.

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बता दें कि, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने 23 सितंबर 2023 को एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राबिया है. मां बनने के बाद उनके वजन बढ़ने को लेकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था, जिसका मुह तोड़ जवाब देने के लिए वह शो में ब्लाउज पहनकर आईं थी, जिसपर मोटी लिखा था.

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