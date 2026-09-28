शादी से पहले मां बनने का था प्लान, दो बार करवाया IVF, लेकिन… एक्ट्रेस ने खोला जिंदगी का सबसे बड़ा राज़

Swara Bhasker IVF Story: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों रिएलिटी शो राइज एंड फाल 2 में दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि एक वक्त उन्हें लगता था कि उनकी शादी शायद नहीं होगी. ऐसे में उन्होंने अकेले ही मां बनने का फैसला कर लिया था.