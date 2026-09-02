‘पद्मावत’ के जौहर वाले सीन से पहले, भारतीय सेना का भी अपमान कर चुकी हैं स्वरा भास्कर, जानिए उनके 5 विवाद

जौहर वाले सीन पर जताई थी आपत्ति

स्वरा भास्कर ने ‘पद्मावत’ के जौहर वाले सीन को लेकर आपत्ति जताई थी. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि फिल्म का क्लाइमैक्स रेप सर्वाइवर्स के लिए गलत संदेश दे सकता है. उनके मुताबिक, इस तरह के चित्रण से यह धारणा बन सकती है कि एक महिला की इज्जत उसकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने सीन को ‘प्रॉब्लमेटिक’ बताते हुए सवाल उठाया था कि क्या रेप पीड़िताओं को यही संदेश दिया जाना चाहिए कि वे जीने के लायक नहीं हैं. साथ ही एक्ट्रेस ने बोला कि जौहर करने वाली महिलाएं कायर थीं. हालांकि, अभिनेत्री ने सफाई दी कि उन्होंने रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा था.