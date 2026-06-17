E85 की सच्चाई आई सामने! Suzuki Gixxer के माइलेज टेस्ट ने उड़ाए होश, E20 निकला ज्यादा किफायती

ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने अपने टू-व्हीलर्स में इथेनॉल-कम्पैटिबल इंजन लगाने शुरू कर दिए हैं. ये इंजन E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल पर चल सकते हैं. E85 फ्यूल अब भारत में भी उपलब्ध है. इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए E85 की कीमत ₹82.12 प्रति लीटर रखी गई है. जबकि E20 की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है. यानी E85 प्रति लीटर ₹20 सस्ता है.