E85 की सच्चाई आई सामने! Suzuki Gixxer के माइलेज टेस्ट ने उड़ाए होश, E20 निकला ज्यादा किफायती
ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने अपने टू-व्हीलर्स में इथेनॉल-कम्पैटिबल इंजन लगाने शुरू कर दिए हैं. ये इंजन E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल पर चल सकते हैं. E85 फ्यूल अब भारत में भी उपलब्ध है. इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए E85 की कीमत ₹82.12 प्रति लीटर रखी गई है. जबकि E20 की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है. यानी E85 प्रति लीटर ₹20 सस्ता है.
Mileage Test Setup
Suzuki Gixxer SF 250 के फ्लेक्स-फ्यूल वर्शन का माइलेज टेस्ट E85 और E20 दोनों तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके, एक ही 80 km के रास्ते और एक जैसी राइडिंग कंडिशन में किया गया.
E85 Mileage Result
E85 फ्यूल पर चलने पर, मोटरसाइकिल ने 28.81 kmpl का माइलेज दिया, जिससे पता चलता है कि फ्यूल एफिशिएंसी में साफ तौर पर कमी आई है.
E20 Mileage Result
E20 फ्यूल के साथ, उसी बाइक ने 38.1 kmpl का माइलेज दिया, जिससे यह E85 की तुलना में काफी ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट साबित हुई.
Mileage Drop with E85
टेस्ट से पता चला कि E20 की तुलना में E85 के साथ माइलेज में 24.4% की कमी आई, जिसका मुख्य कारण यह है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल की तुलना में कम होती है.
Fuel Price Comparison
दिल्ली में, E85 की कीमत ₹82.12 प्रति लीटर है, जो E20 पेट्रोल (जिसकी कीमत लगभग ₹102.12 प्रति लीटर है) से लगभग ₹20 सस्ता है.
Running Cost Analysis
फ्यूल की कीमत कम होने के बावजूद E85 पर चलने का खर्च ₹2.85 प्रति km था, जबकि E20 पर यह ₹2.68 प्रति km था, जिससे E85 का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया.
10,000 km Fuel Expense
10,000 km की दूरी तय करने में, राइडर्स E20 के बजाय E85 का इस्तेमाल करके फ्यूल पर लगभग ₹1,700 ज़्यादा खर्च कर सकते हैं.
Price Difference Between Models
Gixxer SF 250 के फ्लेक्स-फ्यूल वर्शन की कीमत भी ज्यादा है इसकी कीमत लगभग ₹1.98 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि स्टैंडर्ड E20-कम्पैटिबल मॉडल की कीमत ₹1.89 लाख है.