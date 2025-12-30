  • Home>
  • टाटा सिएरा की राह आसान नहीं! 2026 में लॉन्च होंगे ये 5 दमदार SUV

टाटा सिएरा की राह आसान नहीं! 2026 में लॉन्च होंगे ये 5 दमदार SUV

टाटा सिएरा SUV. जिसकी कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है को 2026 में कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि कई नए और फेसलिफ्टेड राइवल्स आने वाले हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 1:33:09 PM IST

Tata Sierra - Photo Gallery
1/7

Strong Competition Ahead in 2026

टाटा सिएरा, जिसकी कीमत लगभग ₹11.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, अगले साल आने वाले कई नए लॉन्च और अपडेटेड मॉडल्स के साथ बेहद प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ SUV सेगमेंट में मुकाबला करेगी.

Renault Duster - Photo Gallery
2/7

Renault Duster (New-Gen)

रेनॉल्ट 26 जनवरी, 2026 को बिल्कुल नई डस्टर वापस ला रही है, जिससे एक बहुत पॉपुलर SUV नेमप्लेट फिर से ज़िंदा हो जाएगी। इसमें टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड/माइल्ड-हाइब्रिड ऑप्शन सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे, जिससे यह एक मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी.

Nissan Tekton - Photo Gallery
3/7

Nissan Tekton

2026 की शुरुआत में आने वाली निसान टेक्टन SUV, निसान की बड़ी SUVs से प्रेरित बोल्ड और खास डिज़ाइन के साथ भारत में डेब्यू करेगी, जिससे लाइनअप में एक और मज़बूत कॉम्पिटिटर जुड़ जाएगा.

Mahindra Vision S - Photo Gallery
4/7

Mahindra Vision S

महिंद्रा की आने वाली विज़न S SUV (जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया) में बॉक्सी, मज़बूत डिज़ाइन और एडवांस्ड टेक फीचर्स (जिसमें ADAS भी शामिल है) हैं, जो इसे भविष्य में सिएरा का मुकाबला करने वाली गाड़ी के तौर पर पेश करती है.

Kia Seltos - Photo Gallery
5/7

New-Gen Kia Seltos

अपडेटेड किआ सेल्टोस अपडेटेड स्टाइलिंग (अपोजिट्स यूनाइटेड डिज़ाइन), नई लाइट्स, व्हील्स और मॉडर्न फीचर्स के साथ लॉन्च होगी, जिसका मकसद सिएरा के मुकाबले अपनी स्थिति को मज़बूत करना है.

Skoda Kushaq - Photo Gallery
6/7

Skoda Kushaq Facelift

अपडेटेड स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट एक रीडिजाइन फ्रंट, लाइटिंग अपडेट्स, पैनोरमिक सनरूफ और मसाज वाली रियर सीटों जैसे बेहतर इंटीरियर फीचर्स के साथ आएगी, जिससे यह इस सेगमेंट में और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगी.

Kia Seltos vs Tata Sierra - Photo Gallery
7/7

Segment Gets More Choices

इन राइवल्स (डस्टर, टेक्टन, विज़न S, सेल्टोस और कुशाक फेसलिफ्ट) से सिएरा के लिए मुकाबला और कड़ा होने की उम्मीद है, जिससे 2026 में खरीदारों को फीचर्स, स्टाइलिंग और पावरट्रेन ऑप्शन में ज़्यादा विकल्प मिलेंगे.

