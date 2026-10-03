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Suspense Thriller Movies: वो 5 फिल्में, जिनकी कहानी आपको सोचने पर कर देगी मजबूर, ट्विस्ट और रोमांच ऐसी कि घूम जाएगा दिमाग

Suspense Thriller Movies: दृश्यम फिल्म सीरीज का सफर इसके तीसरे और आखिरी हिस्से की रिलीज के साथ पूरा हो गया है. ‘दृश्यम 3’ या ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसमें अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया है-एक ऐसा पारिवारिक व्यक्ति जो सालों से कानून लागू करने वाली एजेंसियों से हमेशा एक कदम आगे रहा है. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, रजत कपूर, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे कलाकार हैं. अगर आपने ‘दृश्यम’ का तीसरा भाग देख लिया है और ऐसी और फिल्में देखना चाहते हैं जिनमें आपको पता न हो कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे में आज हम आपको ऐसी 5 थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए. 


By: Sohail Rahman | Published: October 3, 2026 3:57:08 PM IST

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महाराजा (2024) - Photo Gallery
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महाराजा (2024)

विजय सेतुपति ने 'महाराजा' का किरदार निभाया है, जो एक शांत स्वभाव का नाई है और एक अजीब सी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है. उसका धातु का डस्टबिन, जिसे वह "लक्ष्मी" कहता है, चोरी हो गया है. जो बात पहले मामूली लगती है, वह जल्द ही एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लेती है, क्योंकि पुलिस के पास जाने के पीछे महाराजा का असली मकसद सामने आने लगता है. इस फिल्म को देखने के बाद आपको हर एक पल में रोमांच देखने को मिलेगा. जो आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देगा.

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