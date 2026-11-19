ललित मोदी

ललित मोदी ने जुलाई 2022 में सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सबको चौंका दिया था. उन्होंने छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कर सुष्मिता को अपना पार्टनर बताया था. हालांकि, 2025 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद मोदी ने अपनी नई पार्टनर रीमा बोरी के साथ तस्वीरें साझा कीं.