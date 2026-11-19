ललित मोदी से लेकर विक्रम भट्ट तक, इन सेलेब्स को डेट कर चुकी हैं सुष्मिता सेन; फिर भी नहीं मिला असली प्यार, 50 की उम्र में भी हैं कुंवारी
Sushmita Sen Love Affairs: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री सुष्मिता सेन 50 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है. एक्ट्रेस ने कई सेलेब्स को डेट किया है. आइए जानते हैं उनके लव अफेयर्स.
ललित मोदी
ललित मोदी ने जुलाई 2022 में सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सबको चौंका दिया था. उन्होंने छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कर सुष्मिता को अपना पार्टनर बताया था. हालांकि, 2025 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद मोदी ने अपनी नई पार्टनर रीमा बोरी के साथ तस्वीरें साझा कीं.
रोहमन शॉल
ललित मोदी से पहले, सुष्मिता मॉडल रोहमन शॉल के साथ बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप में थीं. दोनों ने 2018 में डेटिंग शुरू की और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की झलकियां शेयर करते थे.
विक्रम भट्ट
सुष्मिता सेन 1996 में अपनी पहली फिल्म 'दस्तक' की शूटिंग के दौरान विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आ गईं। इस रिश्ते ने कई विवाद भी खड़े किए क्योंकि उस समय विक्रम भट्ट शादीशुदा थे.
रणदीप हुड्डा
सुष्मिता सेन का रणदीप हुड्डा के साथ रिश्ता सबसे मशहूर है. वे दोनों 'होली' और 'कर्मा' की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से मिलने लगे थे. इसके बाद दोनों अलग हो गए थे.
ऋतिक भसीन
खबर है कि सुष्मिता ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन को चार साल तक डेट किया और फिर साल 2017 में अलग हो गईं.
वसीम अकरम
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम और सुष्मिता एक डांस रियलिटी शो के सेट पर एक-दूसरे के करीब आए और जल्द ही डेटिंग करने लगे.