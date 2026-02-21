आदित्य रॉय कपूर नहीं थे पहली पसंद, इस हैंडसम हंक को ऑफर हुई थी ‘आशिकी 2’; जानें कौन था वो एक्टर?

  • Home>
Shushant Singh Rajput: स्वर्गीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक थे. वह एक सेल्फ-मेड एक्टर थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और परफेक्शन से टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखा. ‘छिछोरे’ और ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी शानदार फिल्मों से सुशांत ने इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें दूसरी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों में भी कास्ट किया गया था, लेकिन रिप्लेस होने या उसे पूरा न कर पाने के कारण उनका प्रोजेक्ट चला गया? 


By: Preeti Rajput | Published: February 21, 2026 1:36:23 PM IST

आशिकी 2

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक थे. वह एक सेल्फ-मेड एक्टर थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और परफेक्शन से टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखा.

इंडस्ट्री में बनाई खास जगह

'छिछोरे' और 'MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी शानदार फिल्मों से सुशांत ने इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई.

कई बार हुए रिप्लेस

क्या आप जानते हैं कि उन्हें दूसरी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों में भी कास्ट किया गया था, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, उनका प्रोजेक्ट चला गया, या वह उसे पूरा नहीं कर पाए?

आशिकी 2 के लिए दिया था ऑडिशन

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश भट्ट ने बताया कि सुशांत ने शुरू में इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें आदित्य रॉय कपूर ने रिप्लेस कर दिया.

'हाफ गर्लफ्रेंड' को ठुकराया

मोहित सूरी की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में लीड रोल के लिए अर्जुन कपूर ने सुशांत की जगह ली, जब ऐसी खबरें आईं कि सुशांत ने 'हाफ गर्लफ्रेंड' के बजाय 'राब्ता' चुनी है.

14 जुलाई को हुई मौत

सुशांत सिंह राजपूत 14 जुलाई, 2020 को रहस्यमयी हालात में अपने मुंबई अपार्टमेंट में मरे हुए पाए गए थे. उनकी अचानक मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया भर में उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था.

