आदित्य रॉय कपूर नहीं थे पहली पसंद, इस हैंडसम हंक को ऑफर हुई थी ‘आशिकी 2’; जानें कौन था वो एक्टर?

Shushant Singh Rajput: स्वर्गीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक थे. वह एक सेल्फ-मेड एक्टर थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और परफेक्शन से टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखा. ‘छिछोरे’ और ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी शानदार फिल्मों से सुशांत ने इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें दूसरी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों में भी कास्ट किया गया था, लेकिन रिप्लेस होने या उसे पूरा न कर पाने के कारण उनका प्रोजेक्ट चला गया?