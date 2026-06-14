‘एमएस धोनी’ से ‘दिल बेचारा’ तक, सुशांत सिंह राजपूत की वो फिल्में, जिनके किरदार हमेशा रहेंगे यादगार

छिछोरे

साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने अनिरुद्ध पाठक का किरदार निभाया था. फिल्म में एक पिता बनने से पहले इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में उनके जीवन को दिखाया गया है. जब उनका बच्चा आत्महत्या का प्रयास करता है, तो वह अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करते हैं. वह बताते हैं कि कैसे कई लोगों ने उन्हें हारा हुआ कहा, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. फिल्म में सुशांत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थीं.