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‘एमएस धोनी’ से ‘दिल बेचारा’ तक, सुशांत सिंह राजपूत की वो फिल्में, जिनके किरदार हमेशा रहेंगे यादगार

Sushant Singh Rajput Movies: सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2013 में फिल्म ‘काई पोछे’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद अभिनेता ने जिन फिल्मों में काम किया, उसमें अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी. आज अभिनेता तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए. जानें उनकी कुछ चर्चित फिल्में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 14, 2026 4:17:28 PM IST

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छिछोरे

साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने अनिरुद्ध पाठक का किरदार निभाया था. फिल्म में एक पिता बनने से पहले इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में उनके जीवन को दिखाया गया है. जब उनका बच्चा आत्महत्या का प्रयास करता है, तो वह अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करते हैं. वह बताते हैं कि कैसे कई लोगों ने उन्हें हारा हुआ कहा, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. फिल्म में सुशांत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थीं.

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एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी

साल 2016 में फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' रिलीज हुई थी. यह फिल्म पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित थी. यह फिल्म दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में सुशांत धोनी की भूमिका निभाई थी.

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काई पो चे

साल 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने ईशान की भूमिका निभाई थी, जो एक गुस्सैल क्रिकेट कोच है. यह सुशांत की डेब्यू फिल्म थी. इस फिल्म में राजकुमार राव और अमित साध के साथ, सुशांत ने दोस्ती और ट्रेजेडी की कहानी में जान डाल दी थी.

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सोनचिड़िया

इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने लखन का किरदार निभया था, जो आत्मसमर्पण करने की इच्छा रखने वाला एक डकैत है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और भूमि पेडनेकर भी हैं.

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केदारनाथ

साल 2018 में, सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म 'केदारनाथ' रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित थी. फिल्म में सुशांत ने मंसूर की भूमिका निभाई थी. फिल्म में सुशांत के साथ सारा अली खान मुख्य भूमिका में थीं.

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दिल बेचारा

साल 2020 में रिलीज हुई यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन की आखिरी फिल्म थी. इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो खतरनाक बीमारी से जूझते हुए और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए मैनी (सुशांत सिंह राजपूत) और किज़ी (संजना सांघी) एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं. इसके बाद, दोनों अपने बचे हुए दिनों को खुशी और सकारात्मक तरीके से बिताने की कोशिश करते हैं.

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