सुशांत से श्रीदेवी तक…रहस्यमयी मौतों का बॉलीवुड कनेक्शन, जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी

Bollywood connection to mysterious deaths: 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था. पांच साल बाद भी यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि बॉलीवुड में रहस्यमयी मौतों का यह पहला मामला नहीं था. इससे पहले भी कई बड़े सितारों की अचानक हुई मौत ने फैंस, मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने ऐसे सवाल खड़े किए, जिनका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया. आइए जानते हैं उन चर्चित सितारों के बारे में, जिनकी मौत आज भी रहस्य और चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है.