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सुशांत से श्रीदेवी तक…रहस्यमयी मौतों का बॉलीवुड कनेक्शन, जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी

Bollywood connection to mysterious deaths: 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था. पांच साल बाद भी यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि बॉलीवुड में रहस्यमयी मौतों का यह पहला मामला नहीं था. इससे पहले भी कई बड़े सितारों की अचानक हुई मौत ने फैंस, मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने ऐसे सवाल खड़े किए, जिनका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया. आइए जानते हैं उन चर्चित सितारों के बारे में, जिनकी मौत आज भी रहस्य और चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 14, 2026 6:01:52 PM IST

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सुशांत की बरसी पर फिर चर्चा में रहस्यमयी मौतों की कहानियां

14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे. उनकी मौत ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी. सोशल मीडिया से लेकर संसद तक यह मामला चर्चा में रहा. कई जांच एजेंसियों ने मामले की पड़ताल की, लेकिन आज भी फैंस के मन में कई सवाल मौजूद हैं.

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सुशांत सिंह राजपूत–पांच साल बाद भी जवाब तलाश रहे फैंस

सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के कई बड़े नाम जांच के दायरे में आए. सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग उठती रही. हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद यह मामला लोगों के लिए आज भी रहस्य और बहस का विषय बना हुआ है.

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दिव्या भारती – 19 साल की उम्र में खत्म हो गया चमकता करियर

90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को अपने अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से गिर गई थीं. पुलिस को किसी साजिश का ठोस सबूत नहीं मिला और बाद में इसे दुर्घटना मान लिया गया. इसके बावजूद उनकी मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं आज भी होती हैं.

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श्रीदेवी – होटल के बाथटब में मिली थी पहली महिला सुपरस्टार

24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी की मौत हो गई थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुर्घटनावश डूबने को कारण बताया गया. लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था और लंबे समय तक इस पर तरह-तरह की अटकलें लगती रहीं.

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जिया खान – सुसाइड नोट के बाद भी नहीं थमे सवाल

'निशब्द' और 'गजनी' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर में मृत मिली थीं. मामले में कानूनी लड़ाई वर्षों तक चली. अदालत के फैसले के बाद भी उनकी मौत को लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने रहे.

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परवीन बाबी – अकेलेपन में खत्म हुई एक ग्लैमरस जिंदगी

22 जनवरी 2005 को परवीन बाबी अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे लंबे समय से अकेली रह रही थीं. उनकी जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा होती रही, लेकिन उनके अंतिम दिनों की पूरी कहानी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है.

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गुरु दत्त – महान कलाकार की मौत पर आज भी बहस

10 अक्टूबर 1964 को मशहूर निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त अपने घर में मृत पाए गए थे. रिपोर्ट्स में नींद की गोलियों और शराब के मिश्रण का जिक्र किया गया. हालांकि यह आज भी स्पष्ट नहीं हो सका कि यह दुर्घटना थी या जानबूझकर उठाया गया कदम.

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