Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं

Surya Grahan Myths-: सूर्य ग्रहण हमेशा से ही सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आस्था, डर और रहस्य से जुड़ा एक खास पल माना गया है. भारत में इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए लोग ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और खान-पान से परहेज करते हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. दूसरी ओर, दुनिया के कई देशों में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, कहीं इसे बुरी शक्तियों का संकेत माना जाता है तो कहीं इसे नई शुरुआत और ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक समझा जाता है. विज्ञान ने भले ही ग्रहण का रहस्य समझा दिया हो, लेकिन आज भी सूर्य ग्रहण लोगों के मन में आस्था, जिज्ञासा और परंपराओं का अनोखा संगम बनकर मौजूद है.