  • Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं

Surya Grahan Myths-: सूर्य ग्रहण हमेशा से ही सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आस्था, डर और रहस्य से जुड़ा एक खास पल माना गया है. भारत में इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए लोग ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और खान-पान से परहेज करते हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. दूसरी ओर, दुनिया के कई देशों में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, कहीं इसे बुरी शक्तियों का संकेत माना जाता है तो कहीं इसे नई शुरुआत और ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक समझा जाता है. विज्ञान ने भले ही ग्रहण का रहस्य समझा दिया हो, लेकिन आज भी सूर्य ग्रहण लोगों के मन में आस्था, जिज्ञासा और परंपराओं का अनोखा संगम बनकर मौजूद है.


By: Heena Khan | Last Updated: February 16, 2026 12:57:09 PM IST

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery
1/7

बुरी चीजों का संकेत

सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें सूर्य पर छाया पड़ती है, जिससे यह सभी बुरी चीजों का संकेत बन जाता है.

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery
2/7

प्रार्थना और मंत्रोच्चार

बहुत से लोग बुरी ताकतों से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना और मंत्रोच्चार जैसे धार्मिक कामों में शामिल होते हैं.

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery
3/7

नहाना भी मना

बहुत से लोग मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान नहाने से बुरी शक्तियों का असर दूर होता है. माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने या उसका पानी खुद पर छिड़कने से बुरी शक्तियों का असर दूर होता है.

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery
4/7

खाना पकाना भी मना

सूर्य ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं पकाया जाता है. कहा जाता है कि सूरज की रोशनी कम होने की वजह से खाने में बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसलिए, ग्रहण से पहले बचा हुआ खाना खा लिया जाता है.

pregnant women performing chhath - Photo Gallery
5/7

गर्भवती महिलाओं के लिए नियम

गर्भवती महिलाओं के लिए भी सूर्य ग्रहण नुकसानदायक माना जाता है. इन महिलाओं पर बुरी शक्तियों का असर ज़्यादा होता है. भारत के कुछ हिस्सों में तो उन्हें पैर क्रॉस करके बैठने की भी मनाही है.

surya grahan 2026 - Photo Gallery
6/7

यौन संबंध बनाने से  क्या होता है

सूर्य ग्रहण के दौरान लोग सोने, सेक्स करने और टॉयलेट जाने से भी बचते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो लोग सूर्य ग्रहण के दौरान सोते हैं, उन्हें बीमारियाँ हो सकती हैं, जबकि जो लोग सेक्स करते हैं, उनका जन्म सूअर के रूप में हो सकता है.

Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery
7/7

यूनिवर्स के साथ बिगड़ता है बैलेंस

कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकता. ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को देखने से इंसान का यूनिवर्स के साथ बैलेंस बिगड़ सकता है.

Tags:
hindu rulesreligiousSurya Grahan
Surya Grahan:  यौन संबंध बनाने में खतरा, नहाना भी मना! क्या सच में सूर्य ग्रहण लाता है असर? देश-दुनिया में हैं ये मान्यताएं - Photo Gallery

