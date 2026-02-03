Surya Grahan 2026: इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
Surya Grahan 2026: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने वाला है. जानते हैं इस ग्रहण का सही समय और जानें यह भारत में मान्य होगा या नहीं. साथ ही जानें इस ग्रहण से किन राशियों को रहना होगा सावधान.
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी माह में लगने वाला है. सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण और खगोलीय घटना है. सूर्य ग्रहण को जेयोतिषीय दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है. जानते हैं कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण.
साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा. साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026, को लगेगा. यह ग्रहण शाम 5 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगा जो शाम 7 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगा.
यह ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा. भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसीलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं है. लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों पर पड़ सकते हैं,
17 फरवरी, 2026 मंगलवार के दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या तिथि रहेगी. यह फाल्गुन माह की अमावस्या होगी. साथ ही इस दिन सूर्य कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे. वहीं सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा. वहीं चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में रहेंगे.
कुंभ राशि वालों पर इस ग्रहण का असर नजर आएगा. इस दौरान सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे. इस दौरान अपने निर्णय जल्दबाजी में ना लें, हर बात का सोच विचार करने के बाद काम करें. जल्दबाजी आपके काम को बिगाड़ सकती है. हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी होगा.
कर्क राशि वालों को इस दौरान मानसिक तनाव औप भ्रम का सामना करना पड़ सकता है. टेंश और परेशानियां आपको घेर सकती है. अपने काम को आराम से करें. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है.
सिंह राशि वालों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण सतर्क रहने वाला होगा. इस दौरान बिजनेस के काम में जल्दबाजी करने से बचें. नई डील या पार्टनरशिप में काम करने से पहले सोच-विचार कर लें.