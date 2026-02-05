Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं? जानें कारण..!

Surya Grahan 2026: हिंदू धर्म और शास्त्रों में सूर्य को जीवन का आधार माना गया है. प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना शुभ और लाभकारी माना जाता है. लेकिन सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इस अवधि में नार्मल पूजा-पाठ और सूर्य अर्घ्य वर्जित माने जाते हैं. ग्रहण के समय आत्मशुद्धि, जप और संयम को ज्यादा महत्व दिया गया है.