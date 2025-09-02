सूर्य ने किया बुध राशि में गोचर,इन राशि के जातकों की बदल जाएगी किस्मत और होगा बंपर धन लाभ
Budh Gochar 2025: ज्योतिषशास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और हाल ही में बुध ने गोचर किया है। बुध देव ने अपनी चाल बदलते हुए सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश किया है। इस बदलाव का असर सभी राशियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन खास तौर पर 3 राशियों के जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और लाभकारी साबित होने वाला है। इन लोगों को करियर, धन और सामाजिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
बुध गोचर 2025 (Budh Gochar 2025)
30 अगस्त 2025 को दोपहर 4 बजकर 48 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बुध 15 सितंबर 2025 तक सूर्य की इस राशि में विराजमान रहेंगे। आने वाले ये 15 दिन कुछ राशियों के लिए भाग्यवृद्धि, सफलता और नए अवसरों का समय साबित होंगे और बुद्धि, वाणी, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में तेजी से प्रगति देखने को मिलेगी। जिन जातकों की कुंडली में बुध शुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए यह समय करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।
सिंह राशि
बुध का सिंह राशि में प्रवेश काफ़ी लंबे अंतराल, लगभग एक साल बाद हुआ है। ज्योतिष में बुध को धन, बुद्धिमत्ता, व्यापार और वाणी का कारक माना जाता है। दूसरी ओर, सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। ऐसे में जब बुध देव सूर्य की ही राशि सिंह में गोचर करते हैं, तो यह संयोजन कुछ खास राशियों के जातकों को बड़ी उपलब्धियाँ और सफलता दिलाने वाला साबित होता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह बुध गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आया है। चूँकि मिथुन का स्वामी ही बुध ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव और भी ज्यादा सकारात्मक रहेगा। इस अवधि में करियर में प्रगति और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। वाहन सुख मिलने के साथ-साथ नया घर खरीदने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए तरक्की और खुशियों से भरपूर साबित होगा।
तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए यह बुध गोचर राहत और सकारात्मकता लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का हल मिल सकता है, जिससे मन हल्का और शांत रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा और धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे।
वृश्चिक राशि
बुध का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। करियर के क्षेत्र में नए मौके सामने आ सकते हैं, खासकर नौकरी बदलने या किसी नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार करने वाले लोगों को भी इस समय मुनाफे के अवसर प्राप्त होंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम या रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। परिवारिक वातावरण में यदि कोई मतभेद चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा।
