सूर्य ने किया बुध राशि में गोचर,इन राशि के जातकों की बदल जाएगी किस्मत और होगा बंपर धन लाभ

बुध गोचर 2025 (Budh Gochar 2025)

30 अगस्त 2025 को दोपहर 4 बजकर 48 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बुध 15 सितंबर 2025 तक सूर्य की इस राशि में विराजमान रहेंगे। आने वाले ये 15 दिन कुछ राशियों के लिए भाग्यवृद्धि, सफलता और नए अवसरों का समय साबित होंगे और बुद्धि, वाणी, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में तेजी से प्रगति देखने को मिलेगी। जिन जातकों की कुंडली में बुध शुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए यह समय करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।