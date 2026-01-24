Surya Gochar 2026: फरवरी में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार बदलेंगे सूर्य अपनी चाल, इन दो राशियों पर मिलेगा लाभ

Surya Gochar

सूर्य का गोचर हर महीने होता है. इस समय सूर्य मकर राशि में विराजमान हैं. फरवरी माह में सूर्य ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करें. कुंभ राशि शनि की राशि है और सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है.सूर्य 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.