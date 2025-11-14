Surya Gochar 2025: वृश्चिक राशि में करेंगे सूर्य गोचर! 16 नवंबर इन 5 राशियों को होगा लाभ, तरक्की के खुलेंगे मार्ग
Surya Gochar 2025: ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. सुर्य 16 नवंबर रविवार के दिन अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह और बुध ग्रह पहले से ही मौजूद हैं, ऐसे में सूर्य, मंगल और बुध की युति कुछ राशियों को बेहद लाभ देने वाली है.
ग्रहों के राजा सूर्य देव समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं और सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को यश, मान-सम्मान और करियर में सफलता मिलती है.
कुडंली में सूर्य ग्रह मजबूत होने से होते हैं बेहद लाभ व्यक्ति शासक, प्रशासक और नेतृत्व करने वाला भी बनाता है और जीवन में खूब सफलता हासिल करता है.
इसलिए सूर्य का गोचर सभी के जीवन पर बेहद असर डालता है. ऐसे में सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर पड़ने वाला है.
16 नवंबर के दिन सूर्य दोपहर 01 बजकर 26 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में मंगल और बुध पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य, मंगल और बुध की युति होने से कई राशियों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, तो कई राशियां इस दौरान काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है. चलिए जानते हैं यहां सूर्य गोचर से होगा किन राशि के लोगों को लाभ.
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से वृषभ राशि के लोगों को बेहद लाभ होने वाला है. इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापारी में नए प्रोजेक्ट हाथ लगेंगे
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से कर्क राशि के लोगों को भी फायदा होने वाला है. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. करियर में सफलता के मौके मिलेंगे. पूरा रूका हुआ काम पूरा होगा. दुश्मन भी मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से कर्क राशि के लोगों की भी चमकेगी किस्मत. व्यापार में होगा बड़ा मुनाफा. कर्ज से मिलेगी मुक्ति. इस दौरान नौकरी में प्रमोशन होने के चांस भी नजर आ रहे हैं.
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से वृश्चिक राशि वालें लोगों को भी सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है. धना लाभ हो सकते हैं. छात्रों को कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है. पूराने किसी निवेश से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है.
सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से मकर राशि के लोगों को भी लाभ होगा. करियर में सफलता प्राप्त होगी. व्यापार में ड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है. लव लाइफ में प्यार और विश्वास बढ़ेगा.
