Surya Gochar 2025: वृश्चिक राशि में करेंगे सूर्य गोचर! 16 नवंबर इन 5 राशियों को होगा लाभ, तरक्की के खुलेंगे मार्ग

सूर्य कर रहे हैं वृश्चिक राशि में प्रवेश

16 नवंबर के दिन सूर्य दोपहर 01 बजकर 26 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में मंगल और बुध पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में सूर्य, मंगल और बुध की युति होने से कई राशियों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, तो कई राशियां इस दौरान काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है. चलिए जानते हैं यहां सूर्य गोचर से होगा किन राशि के लोगों को लाभ.