Surya Gochar 2025: साल 2025 का अंतिम सूर्य गोचर कब? जानें किन राशियों के लिए होगा शुभ
Surya Gochar 2025: 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे. गुरु की राशि धनु में आकर सूर्य के तेज से मेष, सिंह, तुला, समेत 4 राशियों का भाग्य चमकेगा.
सूर्य गोचर 2025
ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को सुबह 04:19 पर सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा. धनु राशि में सूर्य पूरे एक महीने तक रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस प्रकार यह साल 2025 में सूर्य का अंतिम गोचर भी रहेगा.
सूर्य गोचर कब
धनु राशि में सूर्य देव के गति सभी राशियों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं. तो जानें साल 2025 की राशियां कौन-सी हैं.
मेष राशि
सूर्य का गोचर आपकी राशि के नवम भाव में होगा. ये आपको आर्थिक उन्नति भी प्रदान करेगा. आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा.
सिंह राशि
आपकी राशि से पांचवे भाव में गोचर कर सूर्य नौकरी-व्यापार में लाभ के योग बनाएंगे. आपकी पदोन्नति हो सकती है.
तुला राशि
सूर्य का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. इस दौरान आप उन्नति और प्रगति की राह पड़ेगा.
धनु राशि
लग्न भाव में गोचर कर सूर्य पूरे 30 दिनों तक आपकी राशि में रहकर शुभ फल देंगे. इस दौरान आपको हर क्षेत्र से भरपूर लाभ मिलेगा.