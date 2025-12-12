Surya Gochar 2025: साल 2025 का अंतिम सूर्य गोचर कब? जानें किन राशियों के लिए होगा शुभ

सूर्य गोचर 2025

ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को सुबह 04:19 पर सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा. धनु राशि में सूर्य पूरे एक महीने तक रहेंगे और फिर 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस प्रकार यह साल 2025 में सूर्य का अंतिम गोचर भी रहेगा.